Les contrats à terme sur les céréales du Chicago Board of Trade ont baissé lundi, les marchés ayant réagi à la décision de la Russie de cesser de participer à l'accord permettant à l'Ukraine d'exporter ses récoltes via la mer Noire.

Les cours du blé et du maïs ont baissé après avoir augmenté lorsque la Russie a annoncé qu'elle mettait fin à l'accord d'exportation.

Moscou avait précédemment menacé de quitter l'accord en raison de ce qu'elle qualifiait de non-respect de ses exigences en matière de mise en œuvre d'un accord parallèle assouplissant les règles applicables à ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais.

Les analystes ont déclaré que l'on s'attendait toujours à ce que l'accord soit renouvelé et que les marchés étaient bien conscients du risque d'expiration de l'accord.

"Nous avons entendu la Russie dire qu'elle voulait se retirer de l'accord sur les céréales à de très nombreuses reprises", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour Zaner Ag Hedge. "Le marché est vraiment sceptique quant à la fin de l'accord.

L'accord, négocié par les Nations unies et la Turquie en juillet dernier, visait à atténuer la crise alimentaire mondiale en permettant l'exportation en toute sécurité des céréales ukrainiennes bloquées après l'invasion russe de février 2022.

Moscou a déclaré qu'elle envisagerait de rejoindre le pacte si elle obtenait des "résultats concrets" concernant ses demandes, mais que ses garanties en matière de sécurité de la navigation seraient entre-temps révoquées.

"Je pense que la situation est suspendue ; elle n'est peut-être pas terminée", a déclaré Sherman Newlin, analyste chez Risk Management Commodities. "Il y a encore un peu d'espoir.

Les contrats à terme sur le blé les plus actifs ont perdu 8-1/2 cents à 6,53 dollars le boisseau à 11:40 CDT (1640 GMT), tandis que le maïs a perdu 9-3/4 cents à 5,04 dollars le boisseau.

Le soja a augmenté de 2-1/4 cents à 13,73 dollars le boisseau dans un contexte d'incertitude sur les rendements des cultures américaines.

Le ministère américain de l'Agriculture devrait publier une mise à jour sur l'état des cultures de maïs et de soja après la clôture des marchés.

Par ailleurs, les transformateurs de soja américains ont écrasé moins de graines que prévu en juin, la National Oilseed Processors Association (NOPA) ayant annoncé que la quantité de soja écrasée en juin était la plus faible depuis neuf mois. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Janane Venkatraman, Philippa Fletcher et Grant McCool)