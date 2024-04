Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont gagné près de 1 % lundi, les prix augmentant pour la troisième séance consécutive, soutenus par la couverture des risques de pénurie et les tensions géopolitiques.

Le maïs et le soja ont également progressé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8% à 5,71 dollars le boisseau, à 0027 GMT, ajoutant à la hausse de 2,5% de vendredi.

* Le maïs a augmenté de 0,2 % à 4,34-1/4 dollars le boisseau, tandis que le soja a ajouté 0,1 % à 11,67 dollars le boisseau.

* Les rapports sur les frappes de missiles israéliens en Iran vendredi ont alimenté les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, bien que Téhéran ait minimisé l'incident.

* Les négociants ont craint que l'expansion de la violence dans la région n'ait un impact sur les expéditions dans la région et en provenance de Russie, le plus grand exportateur de blé au monde et un allié de l'Iran.

* La Chambre des représentants des États-Unis a adopté samedi, avec un large soutien bipartisan, un paquet législatif de 95 milliards de dollars prévoyant une aide à la sécurité de l'Ukraine, d'Israël et de Taïwan, malgré les objections acerbes des républicains partisans de la ligne dure.

* Sur le plan fondamental, les importations chinoises de soja en provenance des États-Unis ont chuté de moitié en mars par rapport à l'année précédente et les exportations de maïs ont également chuté, les acheteurs privilégiant des approvisionnements plus compétitifs provenant de l'abondante récolte brésilienne, selon des données publiées samedi.

* Le gouvernement russe a déclaré samedi qu'il avait introduit un quota supplémentaire de 5 millions de tonnes pour les exportations de blé, de méteil, de seigle, d'orge et de maïs en dehors de l'Union économique eurasienne dirigée par Moscou, jusqu'au 30 juin, afin de soutenir les producteurs locaux.

* Le principal quota d'exportation de 24 millions de tonnes avait été fixé du 15 février au 30 juin.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en forte baisse vendredi et les rendements des bons du Trésor ont chuté alors que les investisseurs jonglaient avec des résultats médiocres, les incertitudes entourant la politique des banques centrales et les conflits géopolitiques.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y April 1000 UK CBI Business Optimism Q2 1400 EU Consumer Confid. Flash avril n/a UK House Price Rightmove MM, YY April