Les contrats à terme sur le blé américain ont chuté mercredi en raison de ventes techniques et de la faiblesse des marchés européens du blé dans un contexte de faible demande à l'exportation, tandis que le maïs et le soja se sont stabilisés après avoir atteint leurs plus bas niveaux pluriannuels la veille.

Le blé de mars du Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en baisse de 10-1/4 cents à 5,95-1/4 dollars le boisseau, mais est resté dans la fourchette de la veille.

Le maïs de mars du CBOT a clôturé en hausse de 1/2 cent à 4,48-1/4 dollars le boisseau et le soja de mars a terminé en hausse de 3-1/2 cents à 12,22-1/4 dollars le boisseau.

Pour le mois de janvier, le maïs CBOT a baissé de 4,9 % et le soja de 5,8 %, reflétant l'amélioration des perspectives de récolte en Amérique du Sud. Le blé CBOT a terminé le mois en baisse de 5,2 %, sous la pression d'une faible demande d'exportation et d'une amélioration de l'humidité dans les plaines américaines.

Les négociants en céréales sont restés prudents mercredi, en l'absence de nouvelles agricoles susceptibles d'influencer le marché et à la veille de la première décision de politique monétaire de l'année de la Réserve fédérale. Les actions de Wall Street

ont fortement chuté

après que la Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés comme prévu, mais

n'a pas donné d'indication

qu'une baisse des taux était imminente.

"Les nouvelles fraîches sont largement absentes aujourd'hui, laissant les traders se concentrer sur leur exposition au risque. Pour l'instant, cela signifie une faiblesse générale, bien que nous ayons vu certains marchés s'orienter à la hausse", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX spécialisé dans les matières premières, dans une note à l'intention des clients.

Le blé CBOT a chuté, tandis que les contrats à terme Euronext sur le blé ont atteint leur niveau le plus bas, sous la pression d'une demande d'exportation atone et d'une concurrence acharnée de la part des approvisionnements russes. En ce qui concerne l'avenir, la Russie augmentera la superficie pour la récolte de 2024 de 300 000 hectares pour atteindre 84,5 millions d'hectares, a déclaré le ministre de l'agriculture du pays.

Le pétrole brut s'est affaissé après que des données ont montré que l'activité manufacturière de la Chine s'est contractée pour le quatrième mois consécutif en janvier, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la santé de la deuxième économie mondiale et du principal acheteur de soja.

L'incertitude concernant les importations chinoises s'est ajoutée à la pression exercée sur les prix par les perspectives de récolte favorables en Amérique du Sud, qui est en concurrence avec les États-Unis sur les marchés d'exportation.

Rabobank a déclaré que "les précipitations sud-américaines favorables au rendement (pour le maïs et le soja), les vents contraires de la demande chinoise et les bonnes perspectives de production pour le blé américain et russe" pesaient sur les prix. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Kirsten Donovan et Diane Craft)