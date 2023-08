Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont augmenté de 3 % vendredi, alors qu'une attaque de drone sur Moscou et une frappe maritime ukrainienne près de la Crimée ont ravivé les inquiétudes concernant les perturbations causées par la guerre sur les exportations de céréales de la mer Noire, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le soja ont progressé pour la troisième fois et ont atteint leur plus haut niveau de juillet, les prévisions de temps sec et chaud pour le Midwest américain ayant alimenté les inquiétudes concernant le stress des cultures. Le maïs a également progressé.

Un drone ukrainien a endommagé un bâtiment dans le centre de Moscou vendredi, ont déclaré des responsables russes, tandis que jeudi, deux navires de guerre russes ont repoussé une attaque ukrainienne avec un bateau sans pilote près de la Crimée, a déclaré le ministère russe de la défense.

Les négociants en céréales craignent que l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine ne perturbe les expéditions de récoltes de la mer Noire depuis que Moscou a mis fin, en juillet, à l'accord soutenu par l'ONU permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales.

Les contrats à terme sur le blé les plus actifs étaient en hausse de 19 cents à 6,34-1/4 dollars le boisseau à 11:40 CDT (1640 GMT). En début de semaine, le contrat a atteint son prix le plus bas depuis le 1er juin.

"En ce qui concerne le blé, nous avons un peu exagéré à la baisse", a déclaré Matt Wiegand, courtier en marchandises pour FuturesOne.

Le soja CBOT était en hausse de 21-1/4 cents à 13,51-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 31 juillet. Le maïs a gagné 5 1/2 cents à 4,91-1/4 dollars le boisseau.

Les traders ont couvert leurs positions courtes sur les marchés du soja et du maïs à l'approche du week-end. Les prévisions météorologiques indiquent peu de pluie et des températures plus chaudes pour le reste du mois d'août dans le Midwest américain. Le soja est considéré comme plus vulnérable que le maïs aux dommages potentiels car le mois d'août est le mois critique pour le développement de la culture.

"Il y aura un nombre important d'acres qui seront vulnérables au stress", a déclaré M. Wiegand.

Le changement de temps a aidé les marchés à se redresser après que le maïs ait atteint son niveau le plus bas depuis décembre 2020 cette semaine.

"Alors qu'il semblait que tout allait bien pour les producteurs américains de maïs et de soja, la société de conseil CRM Agri a indiqué dans une note que les perspectives météorologiques étaient redevenues plus hostiles. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Mark Potter et Barbara Lewis)