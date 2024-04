Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont poursuivi leur ascension régulière mercredi, le temps sec ayant suscité des inquiétudes dans les principales régions productrices et les attaques russes dans la région de la mer Noire ayant menacé de perturber les chaînes d'approvisionnement.

Les cours du soja ont baissé, les opérateurs évaluant les perspectives des conditions météorologiques pour les semis de maïs et de soja aux États-Unis cette semaine. La pluie et les températures plus froides dans le Midwest pourraient entraver les progrès des semis plus tard cette semaine, selon les analystes.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a indiqué lundi en fin de journée que 8 % des cultures de soja avaient été plantées dimanche, ce qui est supérieur aux attentes, selon les analystes interrogés par Reuters, qui prévoyaient que 7 % des cultures seraient plantées.

Les contrats à terme sur le maïs se sont repliés, après avoir suivi la hausse des prix du blé en début de semaine, au cours d'une séance de négociation agitée.

Une grande partie de la volatilité sur le marché des céréales s'est produite au milieu d'une vague de couverture technique des positions courtes, selon les analystes, les gestionnaires de fonds ayant ajusté leurs positions avant le premier jour de notification sur les contrats de mai la semaine prochaine.

Le contrat de blé de juillet le plus actif du CBOT s'est établi en hausse de 10-1/4 cents à 6,13 dollars le boisseau, tandis que le contrat le plus actif sur un graphique continu a atteint son prix le plus élevé depuis le 25 janvier.

Les contrats à terme de maïs de juillet les plus actifs ont clôturé en baisse de 4 cents à 4,48-1/2 $ le boisseau, et les contrats de soja de juillet se sont établis en baisse de 1/2 cent à 11,81-1/2 $ le boisseau.

Les analystes ont déclaré que la hausse actuelle du blé pouvait être attribuée en partie au temps sec qui continue d'affecter les régions productrices de blé en Russie et dans les plaines du sud des États-Unis.

En outre, les attaques sur les ports ukrainiens de la mer Noire, qui ont affecté l'infrastructure céréalière du pays, ont secoué les marchés, a déclaré Jim McCormick, cofondateur d'AgMarket.net.

M. McCormick a noté que l'évolution de la demande de blé en Inde était un sujet de préoccupation à l'horizon, le pays ayant déclaré que ses stocks avaient atteint leur niveau le plus bas en 16 ans et la possibilité qu'il importe du blé pour la première fois depuis 2017 étant de plus en plus grande.

"S'ils ont l'impression que leurs prix vont augmenter, ils pourraient se tourner vers le marché international pour faire baisser les prix intérieurs", a déclaré M. McCormick. (Reportage de Renee Hickman à Chicago, complété par Michael Hogan à Hambourg et Naveen Thukral à Singapour, et édité par Shailesh Kuber et Matthew Lewis)