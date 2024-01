Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade sont restés pratiquement inchangés mercredi, après que les prévisions d'augmentation de l'offre mondiale ont fait chuter le marché à son niveau le plus bas depuis trois ans, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le soja ont chuté près de leur plus bas niveau en deux ans, tandis que les contrats à terme sur le blé se sont redressés après avoir atteint leur plus bas niveau en sept semaines mardi.

Le maïs est resté sous pression après que le gouvernement américain a relevé vendredi ses estimations de rendement aux États-Unis à un niveau record et a déclaré que les stocks trimestriels en décembre étaient en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

Les gains du dollar américain et une mentalité de réduction des risques ont également pesé sur les marchés agricoles, a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières pour FuturesOne. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en un mois, ce qui rend les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

"Vous avez eu une hausse massive du dollar en début de semaine", a déclaré M. Wiegand. "Cela n'aide certainement pas.

Les contrats à terme sur le maïs les plus actifs étaient inchangés à 4,43-1/2 dollars le boisseau à 11 h 15 CST (1715 GMT) après avoir chuté plus tôt à 4,40 dollars, le niveau le plus bas depuis décembre 2020.

Les contrats à terme sur le soja ont chuté de 18-1/2 cents à 12,08-3/4 dollars le boisseau et se sont échangés près du plus bas niveau de deux ans de vendredi, à 12,03 dollars. Le blé a augmenté de 4 cents à 5,86 dollars le boisseau au CBOT.

L'amélioration des pluies dans les zones de culture d'Amérique du Sud a pesé sur les marchés en améliorant les perspectives d'approvisionnement pour les cultures de soja et de maïs dans cette région, ont déclaré les analystes. Toutefois, les analystes continuent de réduire les prévisions pour les récoltes du Brésil en raison des dommages causés par la sécheresse.

Un analyste de la bourse des céréales de Rosario, en Argentine, a déclaré que les prévisions de production pour le pays - actuellement de 52 millions de tonnes métriques pour le soja et de 59 millions de tonnes pour le maïs - continueraient probablement à augmenter.

"Les prévisions de grosses récoltes en Amérique du Sud ont fait fuir tout le monde", a déclaré Ole Houe chez IKON Commodities à Sydney.

Sur le marché du blé, les appels d'offres internationaux ont renforcé les espoirs de demande, selon les analystes. L'Égypte recherche du blé dans le cadre d'un appel d'offres. L'Algérie aurait acheté jusqu'à 900 000 tonnes de blé de mouture, et la Tunisie a acheté du blé tendre et du blé dur. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Marguerita Choy et Tasim Zahid)