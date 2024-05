Les analystes du secteur ont passé une grande partie de l'année 2023 à décider si les contrats à terme sur la nouvelle récolte de maïs à Chicago se rapprochaient davantage de ceux de 2012 ou de 2013, bien que 2013 ait certainement été le meilleur analogue en fin de compte.

Les contrats à terme de décembre 2024 sont désormais inévitablement comparés à ceux de 2014, qui ont connu certaines des plus fortes baisses jamais enregistrées en milieu d'année.

Si les prix et certains facteurs fondamentaux semblent similaires, il existe également des différences essentielles entre les conditions du marché en 2014 et en 2024, qui peuvent aider à orienter les attentes pour les mois à venir.

PRIX

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les contrats à terme sur la nouvelle récolte de maïs CBOT de décembre se sont établis en moyenne à 4,73 dollars le boisseau, ce qui est presque identique à la moyenne de la nouvelle récolte de janvier à avril 2014, qui s'élevait à 4,76 dollars, sans tenir compte de l'inflation. Les deux moyennes sont inférieures de 15 % à 18 % à celles des mêmes périodes des années précédentes.

Mais les choses semblent différentes d'un point de vue directionnel. Le maïs de décembre 2024 a chuté de 11 % depuis le début du mois de janvier, atteignant son niveau le plus bas le 26 février. Les pertes annuelles s'élevaient à 4 % jusqu'à mercredi.

Le maïs de la nouvelle récolte est resté inchangé en janvier 2014, mais a bondi de près de 5 % en février. Les contrats à terme de décembre 2014 ont atteint leur plus haut niveau annuel au début du mois d'avril, enregistrant des gains maximums de 15 % depuis le début de l'année. Les gains annuels au 8 mai s'élevaient à 14 % en 2014.

Le maïs de décembre 2024 n'a pas encore retrouvé son sommet annuel de 5,02-1/4 $ le boisseau établi le 2 janvier, mais il s'en est approché mardi, atteignant un sommet de 4,91-1/4 $.

LES SPÉCULATEURS

De la fin de 2022 à la fin de 2023, les opinions des gestionnaires de fonds sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT ont évolué de façon très similaire à la même période en 2012-2013. Mais 2024 a totalement divergé de 2014.

À la fin du mois de février 2024, les fonds ont établi une position courte nette record de 341 000 contrats de maïs après huit semaines de ventes massives. Toutefois, les fonds ont été acheteurs nets de maïs pendant 13 semaines consécutives au début de 2014, passant d'une position courte nette modérée de 95 000 contrats à une position longue nette de 276 000 contrats au cours de cette période.

Les gestionnaires de fonds ont réduit leur position nette courte à 218 000 contrats à la fin du mois d'avril 2024.

CROISSANCE DE L'OFFRE

Le ministère américain de l'agriculture publiera vendredi ses premières perspectives officielles pour 2024-25, bien qu'une version provisoire ait été publiée en février. Selon ces perspectives, les stocks de maïs américains en fin de campagne 2024-25 ont augmenté de 17 % sur l'année pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 37 ans, après une augmentation de 60 % en 2023-24 et une baisse de 1 % en 2022-23.

En février 2014, l'USDA a estimé que les stocks de maïs en fin de campagne 2014-2015 augmenteraient de 43 % par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 80 % en 2013-2014 et une baisse de 17 % en 2012-2013, année marquée par une sécheresse catastrophique.

Les analystes s'attendent à ce que l'USDA estime vendredi que les stocks de maïs en fin de campagne 2024-25 sont en hausse de 9 % par rapport à 2023-24. En mai 2014, la première impression de l'USDA pour 2014-2015 était en hausse de 51 % par rapport à l'année précédente, ce qui correspondait aux estimations commerciales.

EXPORTATIONS AMÉRICAINES

Par rapport aux attentes, la demande étrangère de maïs américain s'est enflammée au début de l'année 2014. Entre janvier et mai 2014, l'USDA a relevé de 31 % (450 millions de boisseaux) les estimations des exportations américaines pour 2013-2014, une augmentation pratiquement inédite pour cette période.

Les perspectives d'exportation de maïs américain pour 2023-24 sont restées inchangées depuis décembre, à 2,1 milliards de boisseaux. En 2013-2014, les exportations américaines de maïs représentaient 37 % du total mondial, contre 27 % attendus cette année, bien que le Brésil ait augmenté sa part de 16 % à 26 % au cours de cette décennie.

AMÉRIQUE DU SUD

Au cours des deux premiers mois de 2014, l'USDA a réduit de 8 % la récolte de maïs de l'Argentine pour 2013-2014 en raison du temps chaud, et la production argentine et brésilienne combinée devrait chuter de plus de 10 % par rapport à la saison précédente.

La production de maïs argentin a légèrement augmenté plus tard en 2014, bien que les estimations brésiliennes de l'USDA pour 2013-2014 aient été revues à la hausse quatre fois de suite entre avril et juillet, gagnant au total 11 % (8 millions de tonnes métriques).

Dix ans plus tard, la récolte de maïs du Brésil a augmenté de plus de 50 % et le potentiel de l'Argentine a presque doublé. Mais le temps sec a réduit les estimations de la récolte brésilienne pour 2023-24, et les dégâts causés par les ravageurs pourraient entraîner d'importantes réductions en Argentine.

En avril, l'USDA estimait que la production de maïs 2023-24 dans les deux pays augmenterait de 3,5 % par rapport à l'année précédente, mais les analystes estiment que cette marge tombera à 1 % vendredi. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.