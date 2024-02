Les contrats à terme sur le maïs et le soja aux États-Unis ont continué à s'affaiblir jeudi, établissant de nouveaux records à la baisse depuis trois ans, alors que l'abondance de l'offre pèse sur les marchés.

Les négociants évaluent les stocks et les prévisions de production pour la prochaine campagne agricole, après que les agriculteurs américains aient rentré une récolte de maïs record en 2023 et en aient stocké une grande partie dans des silos.

Lors de son forum annuel sur les perspectives, le ministère américain de l'agriculture a prédit que les stocks de maïs aux États-Unis augmenteraient d'environ 17 % par rapport à la fin de la campagne 2023/24 pour atteindre 2,532 milliards de boisseaux à la fin de la campagne 2024/25. Il s'agirait du niveau le plus élevé depuis 1987/88.

Les stocks de soja en fin de campagne devraient augmenter de 38 % pour atteindre 435 millions de boisseaux à la fin de la campagne 2024/25, soit le niveau le plus élevé depuis 2019/20, selon l'USDA.

Les analystes avaient prévu des stocks de soja de 411 millions de boisseaux et des stocks de maïs de 2,594 milliards de boisseaux pour la campagne 2024/25.

"Que pouvez-vous dire lorsque vous avez un report de plus de 2,5 milliards pour le maïs et de 435 millions pour le soja ? Ce n'est pas vraiment quelque chose de haussier sur lequel vous pouvez vous appuyer", a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities.

Les contrats à terme sur le soja les plus actifs sur le Chicago Board of Trade étaient en baisse de 9 cents à 11,61-1/2 dollars le boisseau à 11 h 50 CST (1750 GMT), tandis que le maïs CBOT a perdu 3-1/4 cents à 4,21 dollars le boisseau. Les deux marchés ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis décembre 2020.

Le blé CBOT a perdu 16-1/2 cents à 5,69 dollars le boisseau et a atteint son prix le plus bas depuis le 28 novembre.

Les céréales et le soja américains sont confrontés à une forte concurrence pour les exportations en provenance d'Amérique du Sud et de la région de la mer Noire. La fermeté du dollar, qui a atteint son plus haut niveau en trois mois cette semaine, rend également les produits agricoles américains plus coûteux pour les importateurs.

"Beaucoup de ces marchés sont survendus, avec des fonds gérés qui détiennent des positions courtes massives", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières. "Jusqu'à présent, il n'y a pas de gros titres qui suscitent l'inquiétude de ces gestionnaires de fonds et qui les amènent à modifier leurs positions.

L'Association nationale des transformateurs d'oléagineux a déclaré que le volume de soja broyé en janvier aux États-Unis avait chuté plus que prévu par rapport au niveau record atteint le mois précédent. (Reportage de Tom Polansek à Chicago, reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, David Goodman et Shailesh Kuber)