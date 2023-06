Les contrats à terme sur les nouvelles récoltes de maïs et de soja aux Etats-Unis sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine mardi, sous la pression des prévisions de pluies indispensables dans le Midwest où les récoltes se sont détériorées en raison de la sécheresse, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le blé ont également chuté alors que les inquiétudes concernant l'instabilité en Russie, premier exportateur mondial de blé, s'estompaient et que la récolte de blé d'hiver dans l'hémisphère nord progressait.

À 13 h 02 CDT (1802 GMT), le maïs de décembre du Chicago Board of Trade était en baisse de 24-1/4 cents à 5,64 dollars le boisseau, après avoir atteint 5,55 dollars, son niveau le plus bas depuis le 15 juin.

Le soja de novembre du CBOT a perdu 25 cents à 12,98 dollars le boisseau et le blé de septembre a chuté de 37-1/4 cents à 7,01 dollars le boisseau.

Les prévisions de pluie dans la Corn Belt plus tard cette semaine et la semaine prochaine ont tempéré les inquiétudes concernant le temps sec qui a stressé les cultures ce mois-ci.

"Il s'agit probablement de l'événement pluvieux le plus important depuis le mois d'avril. Le véritable point d'interrogation pour les négociants est de savoir si nous sommes en présence d'un changement de modèle météorologique ou s'il s'agit d'un intermède. Nous aurons toujours besoin de pluies régulières", a déclaré Don Roose, président de la société U.S. Commodities, basée dans l'Iowa.

Selon les données du ministère américain de l'agriculture, l'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis n'a jamais été aussi mauvais depuis des décennies. L'USDA a estimé que 50 % des cultures de maïs et 51 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, contre 55 % et 54 % respectivement la semaine dernière. Ces évaluations sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 1988, année de sécheresse historique.

Alors que les perspectives météorologiques ont renforcé l'optimisme concernant les approvisionnements, les questions relatives à la demande de céréales américaines ont persisté, compte tenu de la forte concurrence mondiale pour l'exportation.

"Les récoltes brésiliennes vont nous devancer, nous battre à plate couture", a déclaré M. Roose.

De même, sur le marché du blé, l'attention s'est de nouveau portée sur les prix compétitifs en Russie, après que les craintes suscitées par la mutinerie du week-end de la milice Wagner aient alimenté un rallye précoce lundi.

Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne (MARS) a prévu lundi que la production de blé de la Russie s'élèverait cette année à 86,7 millions de tonnes métriques, soulignant les attentes d'une récolte supérieure à la moyenne.

"La Russie a le blé le moins cher du monde. Elle continue de le vendre en dessous du marché mondial", a déclaré M. Roose. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Nivedita Bhattacharjee, David Evans et Richard Chang)