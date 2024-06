* La baisse du rapport de l'USDA sur l'état des cultures stimule le soja et le maïs

* Le blé continue de s'affaiblir alors que la pression des récoltes s'intensifie

* La vague de chaleur devrait toucher l'est de la Corn Belt américaine

CHICAGO, 18 juin (Reuters) - Les cours du maïs et du soja au Chicago Board of Trade ont progressé mardi, inversant la tendance après deux jours de baisse, les investisseurs ayant suivi la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'est de la Corn Belt après que le gouvernement a fait état d'une baisse de l'évaluation des récoltes américaines.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis deux mois, alors que l'avancée de la récolte américaine et les rumeurs de bons rendements initiaux en Russie ont maintenu l'attention sur l'offre entrante dans l'hémisphère nord.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,27% à 5,84 dollars le boisseau à 1555 GMT. Il est tombé plus tôt à 5,83-3/4 dollars, son niveau le plus bas depuis le 23 avril et en dessous d'un précédent plus bas de huit semaines établi lundi.

Le soja CBOT était en hausse de 1,23% à 11,72 dollars le boisseau, tandis que le maïs s'est raffermi de 1,41% à 4,50 dollars le boisseau.

Après la fermeture du marché lundi, le ministère américain de l'agriculture a estimé que 72 % des cultures de maïs aux États-Unis étaient bonnes ou excellentes dans son rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, soit une baisse de 2 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et le niveau le plus bas des attentes des analystes. L'USDA a estimé que 70 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, contre 72 % la semaine précédente.

Ce rapport a été publié alors que les prévisionnistes du National Weather Service ont averti qu'un système météorologique de haute pression pourrait apporter des températures record dans l'est de la Corn Belt cette semaine.

Si les fortes chaleurs ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les récoltes actuelles de maïs et de soja, les négociants et les agronomes surveillent les signes de stress dans les champs où les agriculteurs ont semé dans des conditions humides.

Selon Daniel Quinn, professeur adjoint d'agronomie à l'université de Purdue, la plupart des cultures du Midwest sont au stade de la croissance végétative, ce qui leur permet de supporter les journées et les nuits chaudes. Mais si une culture a été plantée dans l'humidité et que les racines sont compromises, le stress de la plante pourrait se manifester plus tôt que prévu.

Les acteurs du marché attendent donc avec impatience le rapport de l'USDA sur l'état des cultures la semaine prochaine, et se demandent si les conditions vont continuer à se détériorer, a déclaré Brian Splitt, partenaire fondateur d'AgMarket.Net. (Reportage de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Mrigank Dhaniwala et Alexander Smith)