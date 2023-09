Les cours du maïs à Chicago ont terminé en hausse mercredi, prolongeant leur rebond après avoir atteint cette semaine leur plus bas niveau depuis près de trois ans, tandis que le blé a progressé grâce à la reprise des exportations mondiales et que le soja a suivi la hausse des prix des céréales.

Le prix de référence du maïs au Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 6 cents, soit 1,26%, pour s'établir à 4,82-1/4 dollars le boisseau, alimenté par la recherche d'aubaines, l'incertitude quant aux rendements américains et les prévisions selon lesquelles la récolte de maïs au Brésil pourrait être moins abondante l'année prochaine.

L'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire et de statistiques Conab a prédit mardi en fin de journée une baisse de 9,1 % de la récolte totale de maïs du Brésil pour le cycle 2023/2024.

"C'est une baisse importante", a déclaré Dan Basse, président de la société AgResource Co. basée à Chicago. "Lorsque le marché américain a vu cela, c'était une raison de couvrir les positions à découvert à leur plus bas niveau depuis trois ans", a-t-il ajouté.

Selon les données hebdomadaires de la Commodity Futures Trading Commission, les fonds de matières premières détenaient, au 12 septembre, leur plus importante position courte nette sur les contrats à terme de maïs du CBOT depuis 2020, ce qui rend le marché sujet à des épisodes de couverture des positions courtes.

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont bénéficié de l'achat de blé par l'Égypte et l'Algérie sur le marché mondial, mais les prises de bénéfices ont réduit les gains, selon les négociants. Le blé CBOT de décembre s'est établi en hausse de 4-3/4 cents, soit 0,8 %, à 5,88-3/4 dollars le boisseau.

"Nous constatons une certaine demande mondiale. Cela permet au marché du blé de rebondir", a déclaré M. Basse.

L'acheteur public de céréales égyptiennes a réservé 120 000 tonnes métriques de blé roumain dans le cadre d'un appel d'offres international. Les négociants ont indiqué que les cargaisons roumaines étaient vendues à environ 256 dollars la tonne FOB, hors fret, tandis que les négociants ont noté de nombreuses offres de blé russe à 270 dollars la tonne FOB.

L'agence céréalière algérienne OAIC

a acheté

environ 600 000 tonnes de blé meunier dans le cadre d'un appel d'offres international qui s'est achevé mardi, selon des négociants européens.

Les contrats à terme sur le soja du CBOT ont augmenté, le contrat de référence de novembre s'établissant en hausse de 4-1/2 cents à 13,20 dollars.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a confirmé la vente privée de 120 000 tonnes de soja américain vers des destinations inconnues.

Toutefois, rappelant la concurrence à l'exportation du Brésil, premier producteur et fournisseur mondial de soja, les importations chinoises de soja en provenance du pays sud-américain ont augmenté de 45 % en août par rapport à l'année précédente, selon les données des douanes. (Reportage de Zachary Goelman à New York. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris, Naveen Thukral à Singapour et Peter Hobson à Canberra ; rédaction d'Andrea Ricci)