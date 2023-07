Le marché du maïs de Chicago a progressé vendredi, s'apprêtant à enregistrer son premier gain hebdomadaire en cinq semaines, en raison des inquiétudes liées au temps sec qui réduit les rendements dans la ceinture céréalière américaine, bien que les attentes de pluies dans certaines régions aient limité la hausse des prix.

Le blé et le soja ont reculé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,4 % à 5,08-1/4 $ le boisseau, à 0029 GMT, le blé a baissé de 0,5 % à 6,54-1/2 $ le boisseau et le soja a cédé 0,3 % à 13,35-3/4 $ le boisseau.

* Sur la semaine, le maïs a gagné près de 3 %, après quatre semaines de baisse, le blé est en hausse de 0,7 % et le soja en baisse d'un demi pour cent.

* De nouvelles averses et des températures douces sont attendues dans le centre et le sud du Midwest au cours des deux prochaines semaines, ce qui aidera le maïs qui entre dans sa phase cruciale de pollinisation. Toutefois, les zones de culture du Nord pourraient rester sous pression en raison des prévisions de précipitations inférieures à la normale.

* Les données de l'Observatoire hebdomadaire de la sécheresse aux États-Unis ont montré une amélioration marginale dans certaines parties de la ceinture de maïs et une nouvelle détérioration dans d'autres. Au 4 juillet, 60 % du soja et 67 % du maïs restaient affectés par la sécheresse, soit une baisse de 3 points par rapport à la semaine précédente.

* La récolte française de blé tendre de cette année devrait afficher un rendement supérieur de 5 % à la moyenne décennale, grâce aux bonnes conditions d'ensemencement et aux pluies régulières du début du printemps, ont déclaré jeudi l'institut agricole Arvalis et le groupe de l'industrie céréalière Intercereales.

* Des pluies fraîches dans le sud de la région agricole de l'Argentine ont retardé les semailles de blé au cours de la semaine dernière, a déclaré jeudi la bourse des céréales de Buenos Aires.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT jeudi, et acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions MSCI a chuté jeudi, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté en raison d'une augmentation des emplois privés aux États-Unis, ce qui a suscité des inquiétudes quant au maintien des taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant une période plus longue.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Production industrielle MM mai 0600 Allemagne Production industrielle YY mai 0600 Royaume-Uni Prix des maisons Halifax MM, YY juin 0645 France Actifs de réserve Total juin 1230 US Non-Farm Payrolls juin 1230 US Unemployment Rate June (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)