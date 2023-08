Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis 2020, après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain a révélé des conditions de culture meilleures que prévu.

Les contrats à terme sur le soja ont également chuté en raison de l'amélioration de l'état des cultures aux États-Unis, tandis que le blé a atteint son niveau le plus bas depuis plus de deux mois.

Un sentiment d'aversion au risque sur les marchés des matières premières et les marchés boursiers en général a ajouté de la pression sur les céréales, selon les analystes.

Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures, publié après la clôture des marchés lundi, a estimé que 59 % des cultures de maïs étaient bonnes ou excellentes. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 57 % de la semaine précédente et supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 58 %.

L'USDA a également estimé que 59 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, contre 54 % la semaine dernière. Les analystes s'attendaient à 55 %.

"Une amélioration en août est certainement baissière, car ce n'est généralement pas le cas", a déclaré Jim Gerlach, président de la société de courtage A/C Trading.

Le contrat de maïs le plus actif était en baisse de 9-1/4 cents à 4,78-1/2 dollars le boisseau à 11h30 CDT (1630 GMT) et a atteint son prix le plus bas depuis le 31 décembre 2020.

Les négociants s'attendaient à ce que le contrat tombe en dessous de 4,81 dollars le boisseau, ce qui était le plus bas niveau de lundi et correspondait au plus bas niveau de juillet qui était le prix le plus faible depuis janvier 2021.

"Lorsque vous avez une pression macroéconomique, les céréales ne sont pas assez fortes pour s'imposer d'elles-mêmes", a déclaré M. Gerlach.

Le soja a perdu 17-1/2 cents à 13,08-1/2 dollars le boisseau, tandis que le blé a perdu 18 cents à 5,98 dollars le boisseau au CBOT.

Les analystes ont déclaré que l'insuffisance de l'offre américaine et la hausse des ventes à l'exportation des États-Unis devraient limiter les pertes des contrats à terme sur le soja.

Les transformateurs américains ont écrasé plus de soja que prévu le mois dernier, ce qui en fait le mois de juillet le plus important jamais enregistré, selon les données de l'Association nationale des transformateurs d'oléagineux (National Oilseed Processors Association) publiées mardi. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Nigel Hunt à Londres et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Subhranshu Sahu, Eileen Soreng et Shounak Dasgupta)