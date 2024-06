Les investisseurs de portefeuille ont acheté des contrats pétroliers pour la première fois en sept semaines, les traders ayant liquidé leurs positions à découvert avant la réunion des ministres de l'OPEP qui décidera de la politique de production au cours du second semestre 2024.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 21 millions de barils dans les six contrats à terme et d'options les plus importants au cours des sept jours se terminant le 28 mai.

Ces achats ont été les premiers après six semaines de ventes totalisant 304 millions de barils depuis le 9 avril, selon les registres publiés par ICE Futures Europe et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

La plupart des achats ont résulté de la liquidation de positions courtes baissières (+16 millions de barils) plutôt que de la création de nouvelles positions longues haussières (+6 millions).

Même après la couverture des positions courtes, la position combinée n'était que de 402 millions de barils (19e centile pour toutes les semaines depuis 2013), tandis que les positions longues haussières étaient plus nombreuses que les positions courtes baissières dans une proportion de 2,51:1 (24e centile).

Les gestionnaires de fonds sont restés sceptiques quant à la probabilité d'une augmentation des prix, même si les prix sont proches de la moyenne à long terme et que les ministres de l'OPEP ont indiqué qu'ils prolongeraient la limitation de la production (décidée cinq jours plus tard).

Au cours de la semaine la plus récente, les achats ont été fortement concentrés sur le NYMEX et l'ICE WTI (+32 millions de barils), avec de petits achats sur le Brent (+2 millions) et le diesel américain (+2 millions).

Des ventes ont été enregistrées pour l'essence américaine (-5 millions de barils) et le gazole européen (-9 millions).

Livre des graphiques : Positions pétrolières et gazières

Les gestionnaires de fonds ont continué à se détourner de l'indice de référence international Brent au profit de l'indice régional américain WTI.

Les fonds ont acheté 89 millions de barils de WTI au cours des trois dernières semaines et vendu 173 millions de barils de Brent au cours des quatre dernières semaines.

Cette rotation reflète en partie l'évaporation de l'ancienne prime de risque de guerre du Brent, le conflit entre Israël, l'Iran, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis ayant été circonscrit.

Mais la hausse accrue du WTI pourrait également être le signe d'un resserrement imminent de l'offre autour du lieu de livraison contractuel de Cushing, dans l'Oklahoma.

Les stocks commerciaux de brut à Cushing ont diminué de près de 2 millions de barils au cours des sept jours qui se sont terminés le 24 mai, ce qui représente la plus forte baisse depuis 17 semaines.

Les stocks de Cushing étaient inférieurs de 11 millions de barils (-25 % ou -0,76 écart-type) à la moyenne saisonnière des dix dernières années.

Même quelques semaines d'épuisement des stocks pourraient laisser les réserves livrables extrêmement basses et rendre le contrat vulnérable à un nouveau resserrement.

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

Les gestionnaires de fonds sont devenus progressivement plus optimistes quant aux perspectives des prix du gaz américain, anticipant que la forte demande des générateurs au gaz et le redémarrage des installations d'exportation de GNL élimineront les stocks excédentaires.

Les fonds ont acheté l'équivalent de 316 milliards de pieds cubes (bcf) dans les deux principaux contrats liés aux prix au Henry Hub en Louisiane au cours des sept jours se terminant le 28 mai.

Les fonds ont été des acheteurs nets au cours de cinq des six dernières semaines, achetant un total de 1 365 milliards de pieds cubes depuis le 16 avril.

La communauté des fonds détenait une position longue nette de 881 bcf (53e percentile pour toutes les semaines depuis 2010), en hausse par rapport à une position courte nette de 1 675 bcf (3e percentile) à la mi-février et la position la plus haussière depuis la fin du mois d'octobre 2023.

Le 24 mai, les stocks de gaz de travail américains étaient encore supérieurs de 616 milliards de pieds cubes (+28 % ou +1,43 écart-type) à la moyenne décennale précédente.

Mais l'excédent est resté globalement stable, voire s'est légèrement réduit depuis la mi-mars, ce qui signifie que la production, la consommation et les exportations sont désormais proches de l'équilibre après les importants excédents enregistrés en 2023 et au début de 2024.

Si la production commence à diminuer, à la suite des réductions de forage annoncées en février, ou si la consommation augmente plus rapidement, les stocks hérités sont susceptibles de s'épuiser au cours des neuf prochains mois, ce qui a commencé à attirer à nouveau des fonds sur le marché.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Rédaction de John Kemp ; Montage de Susan Fenton)