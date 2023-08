Les contrats à terme à six mois sur le pétrole brut américain se sont négociés < CLc1-CLc7> avec la plus forte décote de l'année par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut à un mois, ce qui témoigne d'un resserrement de l'offre et d'une réduction des stocks.

Le pétrole brut américain pour livraison en avril s'est échangé jusqu'à 3,83 dollars de moins que le brut pour livraison en octobre, la décote la plus forte depuis le 17 novembre. (Rapport d'Arathy Somasekhar à Houston)