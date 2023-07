Les contrats à terme sur le soja américain ont atteint leur plus haut niveau en un mois mardi, en raison des inquiétudes concernant le risque de resserrement de l'offre aux États-Unis et des conditions météorologiques défavorables qui nuisent aux rendements, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs ont également progressé alors que les autorités ukrainiennes ont déclaré que les frappes aériennes russes avaient endommagé les infrastructures du port d'Odessa sur la mer Noire, un jour après que Moscou ait mis fin à l'accord d'exportation qui facilitait les ventes des récoltes ukrainiennes.

Les gains réalisés par le soja ont contribué à la hausse du blé et du maïs, a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour le courtier StoneX.

"Le soja réalise des performances impressionnantes sur les graphiques en raison de l'insuffisance des stocks, et le maïs et le blé suivent le mouvement", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme les plus actifs sur le soja ont augmenté de 20-1/4 cents pour atteindre 13,98-1/4 dollars le boisseau au Chicago Board of Trade à 12h30 CDT (1730 GMT), après avoir atteint leur prix le plus élevé depuis le 16 juin.

Le blé CBOT était en hausse de 17 cents à 6,70-3/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs a augmenté de 24-1/4 cents à 5,30-1/4 dollars le boisseau et a atteint son prix le plus élevé depuis le 30 juin.

Le gouvernement américain a déclaré que les agriculteurs avaient réduit leurs plantations de soja cette année pour consacrer plus d'hectares au maïs, bien que les prévisionnistes fédéraux s'attendent toujours à des récoltes importantes pour les deux cultures.

Les négociants s'inquiètent de la possibilité qu'un temps plus chaud et plus sec réduise les rendements en août, mois critique pour le développement du soja.

"Vous pourriez tout simplement préparer la récolte à une fin un peu médiocre, et en particulier pour le soja, il n'y a tout simplement pas beaucoup de place pour prendre beaucoup sur le dessus", a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières pour FuturesOne.

Dans la région de la mer Noire, un certain nombre d'idées ont été lancées pour aider à acheminer les céréales et les engrais ukrainiens et russes vers les marchés mondiaux après que Moscou a quitté l'Initiative céréalière de la mer Noire, selon les Nations Unies.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont clôturé en baisse au CBOT à la suite du retrait de la Russie lundi.

"Le marché d'hier a montré qu'il ne se souciait pas vraiment de l'initiative sur les céréales pour le moment", a déclaré M. Suderman. "Peut-être le fera-t-il à l'avenir. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; reportages complémentaires de Sybille de La Hamaide à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, David Holmes et Richard Chang)