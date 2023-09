Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont bondi mercredi après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain a montré que l'état des cultures s'est détérioré plus que prévu pendant une période de chaleur et de sécheresse.

La détérioration de l'état des cultures a alimenté les attentes des négociants selon lesquelles le ministère américain de l'agriculture pourrait réduire ses prévisions de rendement dans un rapport mensuel qui sera publié la semaine prochaine.

L'USDA prévoit déjà que les stocks intérieurs de soja en fin de campagne tomberont à leur niveau le plus bas depuis huit ans pour la campagne 2023/24, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour l'offre.

Après la fermeture des marchés céréaliers mardi, le gouvernement a estimé que 53 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, soit une baisse de 5 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et moins que les 55 % attendus par les analystes. L'évaluation de la récolte de maïs a également été inférieure aux attentes des analystes.

Les notes "bon à excellent" pour les deux cultures sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 2012, année de sécheresse historique, et ravivent les inquiétudes concernant le stress des cultures.

"Il y a des États clés qui n'ont pas l'air très bien maintenant", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour Zaner Ag Hedge.

Dans l'Iowa, deuxième État producteur de soja aux États-Unis, 49 % des cultures de soja sont en bon ou excellent état, soit 17 points de pourcentage de moins qu'il y a un an, selon les données de l'USDA. Dans le Wisconsin, la proportion de cultures en bon ou excellent état est en baisse de 23 points de pourcentage par rapport à l'année dernière (55 %).

Les dernières prévisions de rendement du soja de l'USDA, publiées en août, étaient de 50,9 boisseaux par acre, en hausse par rapport aux 49,5 boisseaux de l'année dernière. Les négociants ont indiqué que le gouvernement pourrait être amené à revoir ses estimations à la baisse dans un rapport publié le 12 septembre.

Une enquête auprès des agriculteurs publiée mercredi par la société de courtage Allendale prévoit des rendements de 49,58 boisseaux.

"On parle de plus en plus d'un rendement de soja inférieur à 50 boisseaux par acre", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste chez Summit Commodity Brokerage.

Les contrats à terme les plus actifs sur le soja étaient en hausse de 10-1/4 cents à 13,75-1/4 dollars le boisseau à 11:45 CDT (1645 GMT). Le maïs est resté stable à 4,86 dollars le boisseau et le blé a gagné 11-1/2 cents à 6,10-3/4 dollars le boisseau.