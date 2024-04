Les contrats à terme sur les céréales et le soja du Chicago Board of Trade se sont redressés vendredi grâce aux flux monétaires des fonds gérés, à la hausse de la demande et aux préoccupations météorologiques, selon les analystes.

Les marchés ont rebondi après une clôture en baisse lors de la session précédente, suite à la publication de données baissières sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture.

"Nous avons vu un certain nombre de données différentes suggérant que l'économie est forte, ce qui signifie plus de demande pour les matières premières", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières chez StoneX, soulignant la lecture de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars mercredi et l'indice des prix à la production jeudi.

Il a ajouté qu'il existait une corrélation statistique entre la hausse de l'inflation et le passage de positions courtes, ou de paris sur une baisse des prix, à des positions longues.

Les analystes ont également attiré l'attention sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis.

les annonces de ventes à l'exportation aux États-Unis

de plus d'un demi-million de tonnes de soja vers des destinations inconnues cette semaine.

Les gens ont levé les yeux et se sont dit : "Oh, j'ai une autre vente. Jusqu'à quel point voulons-nous être à court ?", a déclaré Jack Scoville, vice-président du Price Futures Group.

Il a également évoqué les pluies qui ralentissent la progression des semis aux États-Unis. L'USDA devrait publier une mise à jour sur les progrès des plantations de maïs et de soja dans un rapport hebdomadaire lundi.

Les analystes prévoyaient une

Association nationale des transformateurs d'oléagineux

(NOPA), attendu lundi, montrerait que les transformateurs de soja américains ont trituré plus de soja en mars qu'au cours de n'importe quel autre mois. Huit analystes interrogés par Reuters ont déclaré que les membres de la NOPA, qui traitent environ 95 % de l'ensemble du soja transformé aux États-Unis, ont trituré environ 197,787 millions de boisseaux le mois dernier.

Le contrat de maïs le plus actif sur le CBOT a augmenté de 6-3/4 cents pour clôturer à 4,35-1/2 dollars le boisseau après avoir chuté plus tôt à son niveau le plus bas en plus d'une semaine. Le blé CBOT a gagné 4-1/4 cents à 5,56 dollars le boisseau, tandis que le soja a augmenté de 14-3/4 cents à 11,74 dollars le boisseau. (Reportage de Renée Hickman. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour. Rédaction : Sherry Jacob-Phillips, Sonia Cheema, David Goodman, David Evans et David Gregorio)