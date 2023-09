Les cours du soja à Chicago ont chuté à leur plus bas niveau en trois semaines et ceux du maïs ont fortement baissé mardi, après qu'un rapport gouvernemental a indiqué que les récoltes n'avaient pas été autant entravées que prévu par le temps chaud et sec de cet été.

Le ministère américain de l'agriculture a revu mardi à la hausse ses prévisions de récolte de maïs, l'augmentation des surfaces cultivées ayant compensé les dommages causés aux prévisions de rendement par les périodes prolongées de sécheresse, selon le rapport mensuel World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE).

Si le rendement du maïs américain de cet automne est inférieur à la tendance, il devrait néanmoins être le cinquième plus élevé jamais enregistré, avec un nombre record d'épis par acre et un nombre d'épis considérable, ont déclaré les responsables de l'USDA lors d'une réunion d'information sur YouTube.

Les rendements de soja sont également inférieurs à la tendance et devraient être les cinquièmes plus importants jamais enregistrés, ont indiqué les responsables de l'USDA.

"Le problème avec le maïs, c'est que l'USDA a augmenté les superficies plantées plus que prévu et a revu à la baisse ses prévisions de rendement. Mais le marché souhaitait une réduction plus importante des rendements", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef chez Allendale, Inc.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le blé à Chicago ont chuté à leur plus bas niveau depuis 33 mois avant la publication du rapport, sous la pression de l'abondance de l'offre russe.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a chuté à un nouveau niveau de 5,71 dollars le boisseau au début de la séance de négociation - le plus bas depuis le 9 décembre 2020. Mais le blé a rebondi après la publication du rapport WASDE, qui prévoit des stocks mondiaux inférieurs aux prévisions.

"Je pense que si quelque chose doit amener les vendeurs à découvert à reconsidérer leurs positions, ce sera ce rapport", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Le contrat de blé CBOT était en hausse de 0,73% à 5,88-3/4 dollars le boisseau à 1705 GMT.

Le maïs CBOT était en baisse de 2,01 % à 4,76 $ le boisseau. Le soja CBOT a chuté de 1,59% à 13,47-1/2 $ le boisseau, et à un moment donné a plongé à 13,40-3/4 $ le boisseau, le plus bas depuis le 23 août. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Reportage complémentaire de Tom Polansek à Chicago et de Zachary Goelman à New York ; Rédaction d'Aurora Ellis et de Grant McCool)