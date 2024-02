Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux ans vendredi et le maïs a également baissé, alors que le dollar s'est envolé après qu'un rapport mensuel sur l'emploi américain beaucoup plus important que prévu a réduit les attentes de réductions des taux d'intérêt à court terme de la part de la Réserve Fédérale.

"Lorsque le rapport sur l'emploi a été publié, le dollar américain a grimpé en flèche et cela a semblé être le catalyseur pour faire redescendre les céréales", a déclaré Randy Place, analyste des céréales au Hightower Report.

Un dollar plus fort rend les céréales américaines moins compétitives au niveau mondial, et des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à freiner la croissance économique et la demande de matières premières.

Les contrats à terme CBOT de mars sur le soja se sont établis en baisse de 14-3/4 cents à 11,88-1/2 dollars le boisseau après une chute en fin de séance à 11,86-3/4 dollars, le niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat de soja le plus actif depuis novembre 2021.

Le maïs CBOT de mars a terminé en baisse de 4-1/2 cents à 4,42-3/4 dollars le boisseau. Le blé CBOT a également clôturé en baisse après une séance agitée, le contrat de mars perdant 1-3/4 cents à 5,99-3/4 dollars le boisseau.

Le soja a subi une pression supplémentaire en raison de la faible demande à l'exportation. Les ventes à l'exportation de soja américain au cours de la semaine du 25 janvier n'ont totalisé que 165 800 tonnes métriques, a indiqué jeudi le ministère américain de l'agriculture (USDA), soit le plus petit total hebdomadaire depuis mai.

Les opérateurs ont ignoré les inquiétudes liées au temps chaud et sec qui sévit en Argentine, l'un des principaux fournisseurs de maïs et le premier exportateur mondial de farine et d'huile de soja. La bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré que les températures élevées et le manque de pluie avaient entraîné une détérioration des conditions hydriques, avec un stress hydrique dans certaines régions. Toutefois, elle a précisé qu'environ 90 % des zones étaient encore "normales/excellentes".

Le blé CBOT a été soutenu par les cours à terme du blé de force rouge d'hiver K.C. qui se sont raffermis, malgré l'amélioration de l'humidité du sol dans une grande partie des Plaines et du Midwest américains. Dans une mise à jour hebdomadaire sur la sécheresse publiée jeudi, l'USDA a indiqué que seulement 17 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis se trouvaient dans une zone de sécheresse au 30 janvier, contre 22 % la semaine précédente et 58 % il y a un an.

Par ailleurs, la production céréalière mondiale en 2023 est en passe d'atteindre un niveau record, a déclaré l'agence alimentaire des Nations unies, dont l'indice des prix alimentaires est tombé en janvier à son niveau le plus bas depuis près de trois ans. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Kirsten Donovan et Cynthia Osterman)