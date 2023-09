Les contrats à terme sur le soja américain ont terminé en hausse lundi, le marché ayant retrouvé son niveau le plus bas depuis le début du mois d'août, tandis que les contrats à terme sur le maïs et le blé ont également progressé.

Après la clôture des échanges, le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les récoltes de soja et de maïs étaient en hausse.

de soja et de maïs ont progressé plus lentement

la semaine dernière que les analystes ne l'avaient prévu. La récolte de soja était de 12 %, par rapport à

estimations

14 %, et la récolte de maïs était achevée à 15 %, contre 17 % selon les estimations.

Les pluies qui ont retardé les récoltes au cours du week-end ont déclenché une couverture courte sur les marchés à terme, selon les courtiers.

"À ce stade, je dirais qu'il s'agit d'un ralentissement de la récolte", a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities, avant la publication des données.

Les contrats à terme les plus actifs sur le soja se sont établis en hausse de 1 1/2 cents à 12,97-3/4 dollars le boisseau au Chicago Board of Trade, après avoir atteint leur prix le plus bas depuis le 8 août. Le maïs a gagné 4 cents à 4,81-1/4 dollars le boisseau, tandis que le blé a bondi de 9-1/2 cents à 5,89 dollars le boisseau.

Les négociants digèrent les rapports de rendement des champs récoltés, les agriculteurs s'attendant à rentrer la deuxième plus grande récolte de maïs jamais enregistrée.

L'USDA, dans un système de rapport quotidien, a déclaré que le Mexique a acheté 1 661 160 tonnes métriques de maïs américain.

Les négociants attendent les données trimestrielles sur les stocks que l'USDA doit publier vendredi et surveillent également les valeurs mondiales du blé.

L'Australie, principal exportateur de blé, pourrait voir sa production diminuer encore après un temps chaud et sec, tandis que le manque de pluie ralentit les ventes de la prochaine récolte de blé en Argentine. Toutefois, les importantes exportations de blé russe limitent les prix mondiaux, selon les analystes.

"Le blé continue d'être soumis à une pression à la baisse en raison des énormes quantités exportées par la Russie, malgré la baisse des récoltes en Australie et en Argentine", a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

La semaine dernière, l'Égypte, l'un des principaux acheteurs mondiaux, a lancé un appel d'offres pour du blé russe à 270 dollars la tonne métrique, franco à bord (FOB), avant les frais d'expédition. Les négociants estiment qu'il s'agit là d'un prix minimum actuellement recherché par les autorités russes pour les ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux.