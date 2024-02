Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont chuté jeudi, à la suite des données gouvernementales sur les récoltes qui ont revu à la baisse les prévisions pour la récolte de soja du Brésil, suite au temps chaud et sec de cette saison.

Mais on ne sait toujours pas exactement dans quelle mesure la récolte pourrait diminuer, car les estimations du ministère américain de l'Agriculture et de l'agence brésilienne Conab continuent de donner des images différentes, ont indiqué les négociants.

Dans le même temps, l'USDA a revu à la hausse la récolte record de soja du Brésil pour 2022-2023 et ses stocks de soja en fin de campagne, selon le rapport mensuel sur l'offre et la demande mondiales publié jeudi.

"Ce que cela signifie, c'est que l'année dernière a été une récolte record qui ne cesse de donner", a déclaré Susan Stroud, analyste de la lettre d'information No Bull et du service de conseil sur les matières premières.

"Non seulement le Brésil a eu une récolte record l'année dernière, mais il a aussi des quantités considérables de boisseaux qui sont toujours là", a-t-elle ajouté.

Les récoltes brésiliennes sont importantes car le Brésil est le plus grand fournisseur de soja au monde et est en concurrence avec les États-Unis pour les ventes mondiales.

Les contrats à terme sur le maïs sont brièvement devenus positifs - avant de redescendre - à la suite d'informations selon lesquelles la récolte de maïs du Brésil est un peu moins importante que ce à quoi le marché s'attendait, ont déclaré les négociants.

Les contrats à terme sur le blé ont continué à subir la pression des signes de baisse des prix en Russie, principal exportateur de blé, qui ont renforcé les craintes d'une concurrence acharnée pour les exportations.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,63% à 11,81-1/2 dollars le boisseau à 1823 GMT. Le maïs CBOT était en baisse de 0,52% à 4,32 $ le boisseau, et le blé CBOT était en baisse de 2,82% à 5,85 $ le boisseau.

Les contrats à terme sur le soja ont baissé à la mi-séance après que l'USDA ait fixé la production de soja brésilien à 156 millions de tonnes métriques, en baisse par rapport aux 157 millions de tonnes en janvier, selon le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande mondiales.

Cette prévision est bien plus importante que l'estimation publiée jeudi par Conab, qui a fixé la récolte de soja du Brésil pour 2023/24 à 149,4 millions de tonnes métriques. (Informations complémentaires fournies par Julie Ingwersen et Tom Polansek à Chicago ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu, Mrigank Dhaniwala et Cynthia Osterman)