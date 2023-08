Les contrats à terme sur le soja et les céréales à Chicago ont baissé vendredi, l'amélioration des conditions météorologiques ayant incité les investisseurs à anticiper une amélioration de l'état des cultures dans le Midwest américain, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont connu une séance particulièrement agitée, une multitude de signes baissiers ayant incité les investisseurs à réduire les risques à la fin de la semaine.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi 10-3/4 cents plus bas à 13,07-1/2 dollars le boisseau. Le maïs a perdu 9 cents à 4,87-1/4 dollars le boisseau et le blé a clôturé en baisse de 11 cents à 6,26-3/4 dollars le boisseau.

Les cours du soja ont été mitigés en début de séance et le maïs s'est raffermi, après que le gouvernement américain a annoncé que les conditions de sécheresse au début de la saison de croissance se traduiraient par des récoltes plus faibles cet automne.

Mais les prévisions du rapport mensuel du Département américain de l'agriculture (USDA) sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles (WASDE) sont restées en deçà des attentes du marché.

La récolte de maïs, si elle est réalisée, serait la deuxième plus importante jamais enregistrée en raison de l'importance des surfaces cultivées et de l'amélioration des conditions de croissance au cours du mois de juillet, mois clé pour le développement des cultures.

Les traders ont ensuite ignoré les informations de l'USDA selon lesquelles les agriculteurs participant aux programmes américains de subvention des cultures ont signalé des "plantations empêchées" au 9 août de 1 421 488 acres de maïs, 458 915 acres de soja et 640 761 acres de blé.

"Le fait est qu'il n'y avait tout simplement pas assez de nouvelles aujourd'hui pour pousser le marché à la hausse", a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche chez Mid-Co Commodities.

Et comme de nombreux modèles de prévision météorologique prévoient désormais que le Midwest américain ne connaîtra pas de vague de chaleur brutale à la fin du mois d'août, "la majorité des acteurs du marché s'attendent désormais à une amélioration de l'état des cultures la semaine prochaine", a déclaré M. Setzer.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont chuté car le rapport WASDE a montré que les stocks de blé en fin de campagne s'amélioraient, en particulier pour le blé de force rouge d'hiver, a déclaré Craig Turner, négociant en matières premières chez Daniels Trading.

L'absence d'escalade de la guerre en mer Noire a également pesé sur les cours du blé, selon les négociants. (Reportages complémentaires de Thomas Polansek et Mark Weinraub à Chicago, Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de Richard Chang, Kirsten Donovan)