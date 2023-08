Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines jeudi, car les prévisions de temps chaud et sec pourraient réduire la récolte américaine à venir.

Les États-Unis ont peu de marge de manœuvre pour des pertes de récoltes dues à un temps défavorable, car le gouvernement prévoit déjà des réserves de soja limitées, selon les analystes. Certaines inquiétudes concernant l'état des champs s'insinuent dans le marché.

"Il y a des rapports dans les champs selon lesquels le soja et le canola sont un peu décevants", a déclaré Craig Turner, négociant en matières premières chez Daniels Trading.

"Il nous semble que les gousses sont peut-être un peu plus petites et que les chiffres sont un peu moins élevés que ce que nous attendions dans l'Illinois et l'Iowa.

Les contrats à terme les plus actifs sur le soja ont terminé en hausse de 6-1/2 cents à 13,30 dollars le boisseau et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 4 août.

Les contrats à terme sur le maïs se sont également établis à la hausse, le contrat le plus actif augmentant de 4-1/4 cents pour atteindre 4,85-3/4 $ le boisseau après s'être redressé mercredi à partir d'un creux de décembre 2020.

Le marché du maïs a temporairement réduit ses gains après que Washington a intensifié ses objections aux restrictions mexicaines sur les importations de maïs génétiquement modifié, craignant que cette querelle ne menace les exportations américaines vers le Mexique.

Les agriculteurs américains récolteront le maïs et le soja cet automne, et le mois d'août est le mois clé du développement du soja.

Le ministère américain de l'agriculture a mis en garde contre le risque que représente le temps chaud pour les exploitations agricoles.

"Une vague de chaleur dévastatrice s'abattra sur une grande partie du sud et du centre du pays, y compris la Corn Belt occidentale, où les températures approchant ou atteignant 100 degrés Fahrenheit pourraient nuire au remplissage des cultures d'été", a déclaré l'USDA dans un bulletin météorologique quotidien.

Les gains du marché ne se sont pas étendus aux contrats à terme sur le blé, qui ont été affaiblis par une demande d'exportation américaine peu impressionnante et par les attentes d'importantes expéditions russes, ont indiqué les négociants.

L'Inde est en pourparlers avec la Russie pour importer du blé afin de freiner l'inflation alimentaire, ont déclaré des sources à Reuters.

Les contrats à terme de blé CBOT les plus actifs ont clôturé en baisse de 7-3/4 cents à 6,15-1/4 dollars le boisseau. (Reportage de Tom Polansek à Chicago, reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et Enrico Dela Cruz à Manille ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips, David Goodman, Deepa Babington et Cynthia Osterman)