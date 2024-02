Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté vendredi grâce à la couverture de positions courtes avant un long week-end, un jour après avoir chuté à son plus bas niveau depuis trois ans, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont atteint leur plus bas niveau en trois ans pour la troisième séance consécutive, sous la pression d'une offre abondante, tandis que les contrats à terme sur le blé ont accentué leurs pertes pour atteindre leur plus bas niveau en deux mois et demi.

Les opérateurs ont digéré les prévisions de gonflement des stocks de cultures américaines en 2024/25 et ont également ajusté leurs positions avant le week-end de trois jours. Le CBOT sera fermé lundi pour le Presidents Day.

"Le marché du soja est très survendu", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage.

Le soja CBOT le plus actif a gagné 10 cents à 11,72-1/4 dollars le boisseau, après avoir chuté jeudi à 11,60-1/4 dollars, son prix le plus bas depuis décembre 2020.

Le maïs CBOT a clôturé en baisse de 1 1/4 cent à 4,16-1/2 dollars le boisseau, après avoir touché son plus bas niveau depuis décembre 2020 plus tôt vendredi à 4,15 dollars.

L'économiste en chef de l'USDA a déclaré cette semaine que le soja américain serait confronté à un ralentissement de la demande de la Chine, principal importateur, et à une forte concurrence de l'Amérique du Sud. Les pluies bénéfiques pour les cultures en Argentine et au Brésil ont atténué les inquiétudes concernant les pertes dues à la chaleur et à la sécheresse.

"Les meilleures conditions météorologiques en Amérique du Sud et la baisse des exportations américaines ne donnent aux négociants que peu de raisons d'acheter du soja à court terme, si ce n'est pour prendre des bénéfices à court terme", a déclaré M. Pfitzenmaier.

L'USDA a déclaré jeudi que les stocks de soja en fin de campagne aux États-Unis atteindraient 435 millions de boisseaux en 2024/25, soit le niveau le plus élevé depuis 2019/20, et que les stocks de maïs aux États-Unis atteindraient 2,532 milliards de boisseaux, soit le niveau le plus élevé depuis la saison 1987/88.

La réaction du marché à ces projections pourrait s'estomper, car les opérateurs attendent des preuves plus claires des tendances de plantation aux États-Unis et se tournent vers des prévisions plus détaillées pour 2024/25, a déclaré Commerzbank.

"Lorsque les prix sont bas, le maïs est une culture à coût élevé", a déclaré Jim Gerlach, président de la société de courtage A/C Trading. "Vous allez voir certaines de ces superficies marginales diminuer.

Sur les marchés américains du blé, les contrats à terme ont atteint leur niveau le plus bas. Le blé CBOT le plus actif s'est établi 6-1/2 cents plus bas à 5,60-1/2 $ le boisseau et a chuté de 6,1 % pour la semaine. (Reportage de Tomo Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Krishna Chandra Eluri, David Evans et Jonathan Oatis)