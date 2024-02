Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté grâce à la couverture des positions courtes et à des achats techniques mercredi, le marché ayant rebondi après que le contrat du premier mois ait atteint son plus bas niveau en trois ans, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs ont également progressé après avoir atteint leur plus bas niveau en trois ans, tandis que les contrats à terme sur le blé ont baissé sous la pression de la production russe exceptionnelle.

Les investisseurs spéculatifs ont accumulé d'importantes positions courtes nettes sur les marchés, ce qui les rend vulnérables à la couverture des positions courtes.

L'abondance de l'offre mondiale et la concurrence pour les exportations américaines de soja et de maïs continuent de limiter les gains, selon les analystes. Les prix à terme du soja ont baissé un peu plus tôt, l'offre sud-américaine moins chère rendant le soja américain moins compétitif à l'échelle mondiale.

"Les fondamentaux du marché du soja sont essentiellement baissiers", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage. "Cependant, de petites remontées pour corriger une situation de survente comme nous l'avons vu en début de semaine sont certainement possibles."

Les contrats à terme à terme sur le soja étaient en hausse de 4-1/2 cents à 11,35-3/4 dollars le boisseau à midi CST (1800 GMT), après avoir chuté à 11,24-3/4 dollars. Cela correspondait au prix le plus bas de lundi, qui était le prix le plus bas pour un contrat proche depuis novembre 2020.

Le soja le plus actif a gagné 4-1/2 cents à 11,45-1/4 dollars. Le maïs CBOT le plus actif était en hausse de 5 cents à 4,28-1/2 dollars le boisseau, tandis que le blé était en baisse de 9 cents à 5,75-1/4 dollars.

Les récentes baisses de l'intérêt ouvert pour le soja et le maïs CBOT indiquent que les ventes sur les marchés s'essoufflent, a déclaré Jim Gerlach, président de la société de courtage A/C Trading.

Néanmoins, l'avancée des récoltes de soja au Brésil apporte de nouvelles disponibilités sur le marché mondial, tandis que l'Argentine devrait commencer à récolter en avril. Le groupe industriel brésilien Abiove a revu à la baisse son estimation de la production brésilienne de soja pour 2024.

"La tendance pour le soja est à la baisse et elle continuera à baisser", a déclaré Vitor Pistoia, analyste chez Rabobank, ajoutant que sa banque prévoyait une chute des prix à 11 dollars d'ici la fin de l'année.

Les opérateurs surveillent les livraisons des contrats de mars du CBOT lors de la première journée de notification jeudi. Le ministère américain de l'agriculture doit également publier jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de céréales et de soja. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Reportage complémentaire de Peter Hobson et Sybille de La Hamaide ; Rédaction de Eileen Soreng, Mark Potter et Richard Chang)