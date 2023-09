Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont atteint leur niveau le plus bas en sept semaines lundi et le maïs a légèrement baissé, les agriculteurs américains ayant avancé leurs récoltes d'automne.

Les négociants attendent que le ministère américain de l'Agriculture (USDA) publie une mise à jour hebdomadaire sur les progrès de la récolte à 15 heures CDT (2000 GMT). On s'attend à ce que les agriculteurs rentrent la deuxième plus grande récolte de maïs jamais enregistrée dans le pays.

Les pluies du week-end dans certaines parties du Midwest ont été "un obstacle à la récolte", a déclaré Don Roose, président du courtier U.S. Commodities, basé dans l'Iowa. Néanmoins, "la récolte progresse", a-t-il ajouté.

Les contrats à terme les plus actifs sur le soja ont perdu 6-1/4 cents à 12,90 dollars le boisseau à 11:50 CDT (1650 GMT) et ont touché leur prix le plus bas depuis le 8 août. Les contrats à terme sur le maïs étaient en baisse de 1/4 de cent à 4,77 dollars le boisseau, tandis que le blé était en hausse de 7-1/4 cents à 5,86-3/4 dollars le boisseau.

L'USDA, dans un système de rapport quotidien, a déclaré que le Mexique a acheté 1 661 160 tonnes métriques de maïs américain. Les négociants attendent les données trimestrielles sur les stocks qui doivent être communiquées par l'USDA vendredi et surveillent également les cours mondiaux du blé.

L'Australie, principal exportateur de blé, pourrait voir sa production diminuer encore après un temps chaud et sec. En Argentine, autre fournisseur mondial, les ventes de la prochaine récolte de blé sont les plus lentes depuis sept ans, retardées par les agriculteurs qui attendent les précipitations et l'élection présidentielle du mois prochain.

Selon les analystes, les importantes expéditions russes à l'exportation limiteront les prix mondiaux.

"Le blé continue d'être soumis à une pression à la baisse en raison des énormes quantités exportées par la Russie, malgré la baisse des récoltes en Australie et en Argentine", a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX.

La semaine dernière, l'Égypte, l'un des principaux acheteurs mondiaux, a lancé un appel d'offres pour du blé russe à 270 dollars la tonne métrique, franco à bord (FOB), avant les frais d'expédition. Les négociants estiment qu'il s'agit là d'un prix minimum actuellement demandé par les autorités russes pour les ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux. Le respect de ce minimum a rendu les origines de l'Union européenne plus compétitives.

Les prix à l'exportation du blé russe sont restés pratiquement inchangés la semaine dernière dans un contexte d'affaiblissement des marchés mondiaux, mais les volumes d'approvisionnement restent élevés. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Janane Venkatraman, Susan Fenton et Barbara Lewis)