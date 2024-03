Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange se sont raffermis mardi, dans un contexte d'échanges techniques, de faiblesse des contrats à terme sur le maïs et de vigueur des prix de gros du bœuf, selon les analystes du marché.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a indiqué mardi après-midi que les prix de gros de la viande de bœuf continuaient d'augmenter, le prix de gros de la viande de bœuf s'établissant à 310,59 dollars par quintal, soit une hausse de 1,71 dollar par rapport à lundi. < BEEF-US-CH>

Le soutien haussier de la négociation technique s'est poursuivi dans le contrat de bovins vivants d'avril le plus actif, qui s'est installé au-dessus des bovins vivants de juin pour une autre session.

Le marché des bovins au comptant a été relativement calme, ont déclaré les négociants, bien que les prix des bovins au comptant cette semaine devraient être stables à plus élevés - avec des prix pouvant atteindre certains des sommets de 2023.

Les prix devraient augmenter à mesure que les conditionneurs et les acheteurs finaux, tels que les fournisseurs de restaurants et les épiceries, commencent à se préparer pour la saison des grillades d'été, a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities Inc.

La demande des consommateurs devrait également se raffermir à l'approche de la fête des mères aux États-Unis, en mai, a déclaré Dan Norcini, négociant indépendant en bestiaux.

"Les gens veulent emmener leurs mères au restaurant pour qu'elles n'aient pas à cuisiner, et les restaurants doivent donc commencer à stocker de la viande comme des steaks et des côtelettes de porc", a déclaré M. Norcini.

Les conditionneurs de viande bovine continuent de voir leurs marges fortement réduites, ce qui, selon certains analystes du marché, pourrait expliquer pourquoi le rythme des abattages de bovins a été quelque peu lent.

Selon le ministère américain de l'agriculture, les abattoirs ont abattu environ 122 000 bovins mardi, un chiffre stable par rapport à la semaine précédente, mais en baisse par rapport aux 126 552 bovins abattus un an plus tôt.

Le prix de référence de la CME pour les bovins vivants d'avril s'est établi à 188,250 cents la livre, en hausse de 0,650 cent. Les contrats à terme sur les bovins vivants de juin se sont établis en hausse de 0,925 cent à 183,950 cents la livre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement d'avril de la CME ont augmenté de 1,025 cent, s'établissant à 254,125 cents la livre.

Les porcs maigres d'avril les plus actifs de la CME se sont établis en hausse de 2,075 cents à 85,350 cents la livre, tandis que les porcs de juin ont augmenté de 1,150 cent pour terminer à 102,200 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)