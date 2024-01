Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange ont atteint leurs prix les plus élevés depuis novembre, mercredi, après que les conditions météorologiques hivernales aient ralenti les gains de poids du bétail et perturbé l'abattage, selon les analystes.

Les conditions météorologiques restent un problème majeur pour les négociants et les producteurs.

Certaines régions, du Nebraska au Michigan, ont encore plus d'un pied de neige au sol, ce qui entraîne des difficultés pour s'occuper du bétail, a indiqué le ministère américain de l'agriculture dans un rapport quotidien. Des températures inférieures à zéro persisteront tout au long du week-end dans la moitié nord des Plaines et dans le haut du Midwest, a ajouté le ministère.

Le froid glacial a tendance à ralentir les gains de poids du bétail, car les aliments que les animaux consomment servent à les garder au chaud plutôt qu'à les faire grandir. Le poids moyen des porcs a chuté à 291,3 livres au cours de la semaine se terminant le 13 janvier, contre 293,1 livres la semaine précédente, selon l'USDA.

Les contrats à terme du CME sur les bovins vivants d'avril ont terminé en hausse de 0,450 cent à 175,625 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 30 novembre. Le contrat à terme de février a glissé de 0,025 cent à 173,100 cents la livre et est resté dans la fourchette de négociation de mardi.

Les bovins d'engraissement de mars ont terminé en hausse de 0,950 cent à 229,775 cents la livre et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 22 novembre.

Sur le marché des porcs maigres de la CME, les contrats à terme de février ont terminé en hausse de 0,675 cent à 71,450 cents la livre après avoir atteint leur prix le plus bas depuis le 8 janvier. Selon les analystes, les stocks importants de porcs continuent de peser sur le marché.

La transformation de la viande a augmenté après les récentes perturbations météorologiques, l'USDA estimant que les conditionneurs ont abattu 489 000 porcs et 118 000 bovins mercredi. Ces chiffres sont en hausse par rapport aux 477 000 porcs et 116 000 bovins abattus il y a une semaine.

Vendredi, l'USDA devrait publier un rapport mensuel sur les bovins nourris qui, selon les analystes, devrait montrer que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement en décembre ont chuté de 4,6 % par rapport à l'année précédente.