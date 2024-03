Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont chuté mardi en raison de la vente de fonds et de la pression exercée sur les marchés par des placements plus importants que prévu dans les parcs d'engraissement américains, selon les courtiers.

Les contrats à terme sur les bovins vivants et les bovins d'engraissement ont atteint leur niveau le plus bas en deux mois, les contrats de référence ayant baissé pour la sixième séance consécutive. Les contrats à terme sur les bovins vivants de juin ont baissé d'environ 1,6 % ce mois-ci et les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mai ont baissé de 3,5 % en mars.

"L'action technique a été préparée pour un repli", a déclaré Alan Brugler, président de Brugler Marketing & Management. "Les bovins d'engraissement ont mené la charge.

Les bovins d'engraissement de mai du CME ont terminé en baisse de 5,375 cents à 247,250 cents la livre, tandis que les bovins vivants de juin ont perdu 3,225 cents pour terminer à 178,375 cents. Les deux contrats ont touché leurs prix les plus bas depuis le 25 janvier.

Les négociants ont continué à digérer un rapport du ministère américain de l'Agriculture, publié après la fin des échanges vendredi, qui a montré que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement en février ont bondi de 9,7 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les estimations.

Selon M. Brugler, ces données indiquent que les producteurs continuent d'envoyer des bovins à l'abattoir au lieu de les garder pour qu'ils se reproduisent afin de reconstituer le cheptel américain. Les éleveurs ont réduit le cheptel à son niveau le plus bas depuis des décennies en raison d'une sécheresse qui a réduit les pâturages disponibles.

"Nous sommes toujours dans la phase de liquidation", a déclaré M. Brugler.

Les négociants évaluaient également la confirmation par l'USDA, lundi, de la présence de la grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières du Texas et du Kansas.

Un rapport trimestriel distinct de l'USDA sur les porcs, attendu jeudi, devrait montrer que le cheptel porcin américain au 1er mars était à peu près de la même taille qu'un an plus tôt, soit environ 74,136 millions de têtes, selon les analystes.

En Chine, le plus grand producteur et consommateur de porc au monde, il y avait 40,42 millions de truies à la fin du mois de février, soit une baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente, selon le gouvernement chinois.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de juin du CME ont clôturé à 101,350 cents la livre, soit une baisse de 0,325 cent.