Les cours à terme du soja et des céréales à Chicago ont baissé jeudi, les investisseurs commençant à réduire les risques face aux signes indiquant que le temps chaud dans le Midwest américain cette semaine pourrait être de courte durée.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont tous deux fait l'objet d'échanges agités, alors que le dollar américain s'est apprécié, selon les analystes.

Le soja a fortement baissé, les opérateurs ayant ignoré un rapport du ministère américain de l'agriculture selon lequel du soja américain a été vendu à des destinations inconnues. Les contrats à terme sur le blé ont également connu une séance agitée, les acteurs du marché attendant d'avoir une vision plus claire des exportations mondiales de céréales en provenance de la mer Noire, ont indiqué les négociants.

Mais ce sont les perspectives météorologiques du Midwest, qui ont récemment alimenté la volatilité du marché des céréales, qui ont le plus pesé sur les prix jeudi, selon les négociants.

Plusieurs météorologues prévoient un temps plus favorable aux cultures alors que le maïs de la région termine sa pollinisation, une étape de croissance clé pour déterminer les rendements, tandis que le soja approche de sa phase de formation des gousses en août, a déclaré Karl Setzer, responsable de la recherche en courtage chez Mid-Co Commodities.

"Ils ne s'attendent pas à des jours de Dust Bowl en août", a déclaré M. Setzer. "Si l'on ajoute à cela le fait que les investisseurs gérés se tournent vers les actions, le pétrole brut et le dollar américain, c'est la raison pour laquelle les prix à terme des céréales sont en baisse aujourd'hui.

Pendant ce temps, les observateurs qui participaient au deuxième jour d'une tournée annuelle des cultures américaines, mardi en fin de journée, prévoyaient que le blé de printemps dans le nord-ouest et le centre-nord du Dakota du Nord produirait des rendements inférieurs à ceux de l'année dernière, mais supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.

"Tout le monde parle de la chaleur, mais certains rendements de blé tendre rouge vont être phénoménaux", a déclaré Brian Burke, président de la société de négoce John Stewart & Associates.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 5-1/2 cents à 7,14-1/2 dollars le boisseau, à 1620 GMT, après avoir chuté de plus de 5% lors de la séance précédente.

Le maïs a perdu 5-3/4 cents à 5,42-1/2 dollars le boisseau, et le soja a chuté de 16-3/4 à 14,03-1/4 dollars le boisseau. (Reportage supplémentaire de Naveen Thukral à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; Rédaction de Kirsten Donovan)