Les contrats à terme sur les obligations de la Corée du Sud chutent en raison de la crainte d'une hausse des taux d'intérêt "en grande partie".

Les contrats à terme sur les obligations d'État de la Corée du Sud ont plongé tôt lundi après que le chef de la banque centrale ait laissé la porte ouverte à une augmentation plus importante que d'habitude des taux d'intérêt dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation.

Le contrat de juin sur les obligations du Trésor à trois ans, le plus liquide, a chuté jusqu'à 43 ticks avant de réduire légèrement ses pertes pour s'échanger 37 ticks plus bas à 105,23 à 0020 GMT.

"(Je pourrais être en mesure de le dire) après avoir observé la réunion de politique générale de mai et après avoir pris connaissance de plus de données vers juillet et août", a déclaré le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, lorsque des journalistes lui ont demandé si la banque envisageait une hausse de 50 points de base lors de sa réunion du 26 mai.

La banque centrale de Corée du Sud relève ou abaisse généralement son taux d'intérêt de référence par tranches de 25 points de base.

Lors de leur première réunion en tête-à-tête depuis leur entrée en fonction ce mois-ci, M. Rhee et le ministre des Finances, M. Choo Kyung-ho, ont convenu de renforcer la coordination des politiques dans la lutte contre l'inflation et l'instabilité des marchés financiers, les plus grands risques actuels pour l'économie.

Ils ont également convenu que les risques de baisse de la croissance de la quatrième plus grande économie d'Asie avaient augmenté, ajoute un communiqué conjoint des deux organisations.

Les deux plus puissants responsables de la politique économique du pays ont tenu leur première réunion en tête-à-tête lundi après avoir pris leurs fonctions ce mois-ci et dans le prolongement de leur participation à une réunion organisée vendredi par le président Yoon Suk-yeol.

La déclaration n'a pas divulgué d'autres commentaires sur des classes d'actifs ou des indicateurs spécifiques. (Reportage de Choonsik Yoo et Seunggyu Lim ; édition de Sam Holmes)