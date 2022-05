Les contrats à terme sur les taux américains évaluent à 75 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base de la Fed en juin.

"Une augmentation de 75 points de base n'est pas quelque chose que le comité envisage activement", a déclaré M. Powell mercredi en réponse à une question lors d'une conférence de presse suivant la dernière réunion de la Fed, où elle a également signalé d'autres hausses de taux.

Les contrats à terme sur les taux ont également pris en compte plus de 200 pb de hausses cumulées pour 2022 et un taux de fed funds de fin d'année à 2,85 %.

"Il y a beaucoup de réflexion et de repositionnement en cours après la décision du FOMC... et si les hausses de taux prévues étaient dovish ou hawkish", a déclaré Kim Rupert, directeur général, revenu fixe chez Action Economics à San Francisco.

"Et bien que Powell ait écarté les notions d'une hausse de 75 pb, le FOMC est toujours en marche et envisage de faire monter le taux des fonds jusqu'à 2,625 % à la fin de l'année. La Fed se concentre toujours sur la lutte contre l'inflation, alors que la croissance est encore décente cette année et cela ne fait que donner à la Fed l'opportunité de continuer à augmenter les taux."

L'outil FedWatch du CME a également montré une forte probabilité d'une hausse des taux de 75 pb, à 83 %.

Sur Twitter, DataTrek Research a déclaré : "Apparemment, les Fed Funds Futures n'ont pas écouté le président Powell hier".