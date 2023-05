Selon l'outil FedWatch du CME, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont intégré mercredi une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale lors des réunions de juin et de juillet, après que la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base et indiqué qu'elle pourrait attendre avant de procéder à d'autres augmentations.

La hausse des taux de la Fed et le signal de pause étaient attendus. Le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine se situe désormais dans une fourchette de 5,00 % à 5,25 %.

Dans un changement manifeste, la Fed ne dit plus qu'elle "anticipe" que de nouvelles hausses de taux seront nécessaires, mais qu'elle surveillera les données entrantes pour déterminer si de nouvelles hausses "peuvent être appropriées".

Le marché des contrats à terme de la Fed a également intégré une probabilité de plus de 70 % de réduction des taux lors de la réunion de septembre.

"Aucune autre Fed n'a jamais resserré sa politique aussi près d'un possible défaut de paiement de la dette, et la Fed n'a resserré sa politique qu'une seule fois en 1984 lors d'une crise financière quelconque", a déclaré David Rosenberg, président et économiste en chef et stratège de Rosenberg Research.

Il ajoute toutefois que Paul Volcker, alors président de la Fed, a fini par annuler ces hausses de taux très rapidement et de manière substantielle.

"Cela dit, la pause deviendra probablement officielle lors de la prochaine réunion du 14 juin... Le langage a changé juste assez pour suggérer qu'à l'avenir, la barre a été placée plus haut pour toute nouvelle augmentation des taux", a déclaré M. Rosenberg.

Le marché des contrats à terme sur les taux prévoit des réductions de 50 à 75 points de base cette année, les opérateurs envisageant un taux des fonds fédéraux de 4,33 % d'ici la fin décembre, selon FedWatch de Refinitiv.