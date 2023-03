Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont efforcés de trouver une direction vendredi, les investisseurs restant inquiets de la santé du secteur bancaire tout en évaluant les chances que la Réserve fédérale interrompe bientôt ses hausses de taux d'intérêt.

Les principaux indices de Wall street ont terminé en hausse au cours de la séance précédente après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a assuré que des mesures seraient prises pour garantir la sécurité des dépôts des Américains dans le contexte des turbulences du secteur bancaire provoquées par l'effondrement de deux banques régionales américaines.

Les commentaires ont contribué à l'ambiance optimiste alimentée par les attentes croissantes selon lesquelles les banques centrales sont proches de mettre fin à leur campagne agressive de hausse des taux, la Fed et la Banque d'Angleterre ayant fait preuve de prudence quant à leurs prochaines actions dans le contexte de la crise bancaire mondiale après avoir relevé leurs taux comme prévu.

Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall street ont d'abord légèrement augmenté vendredi avant d'osciller entre gains et pertes.

À 5:13 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 90 points, ou 0,28%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 5,5 points, ou 0,14%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 10,5 points, ou 0,08%.

"La volatilité se poursuit parce que les inquiétudes sont encore vives quant à la stabilité du secteur bancaire américain", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Bien qu'ils (les banquiers centraux et le Trésor américain) tentent de rassurer les marchés en leur disant qu'ils se tiendront prêts à prendre des mesures si nécessaire, les investisseurs en déduisent que les régulateurs, les banquiers centraux et le gouvernement américain sont toujours préoccupés par le risque de contagion.

Les actions des grandes banques américaines JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo et Bank of America ont reculé d'environ 0,4 % dans les échanges avant bourse.

Les actions des créanciers régionaux étaient panoramiques. First Republic Bank est restée stable, PacWest Bancorp a baissé de 0,1 % et Western Alliance Bancorp a augmenté de 0,3 %.

Les opérateurs pariant désormais sur une pause dans les hausses de taux de la Fed en mai, les rendements du Trésor américain ont baissé pour la troisième journée consécutive, le rendement du billet à deux ans s'établissant à 3,7 % pour la dernière fois.

Sur le front des données économiques, un rapport prévu à 8h30 ET devrait montrer que les commandes de biens durables ont augmenté le mois dernier, tandis que l'enquête de S&P Global prévue après la cloche d'ouverture devrait montrer un affaiblissement de l'activité manufacturière américaine en mars.

Parmi les principaux marchés boursiers, Block Inc a chuté de 4,2 % dans les échanges de pré-marché, semblant vouloir étendre les pertes de jeudi lorsque Hindenburg Research a révélé des positions courtes dans l'entreprise de paiements.