Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont efforcés de trouver une direction vendredi, les investisseurs restant sur leurs gardes face à une crise bancaire potentielle, malgré la bouée de sauvetage offerte par les plus grandes banques du pays au créancier régional en difficulté, First Republic Bank.

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley, ont lancé une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars à First Republic Bank jeudi, ce qui a calmé certains esprits et aidé les principaux indices de Wall street à enregistrer des gains, le Nasdaq, à forte composante technologique, se redressant de plus de 2 %.

Les actions de First Republic Bank ont toutefois chuté de 3,8 % dans les échanges avant bourse, la banque ayant suspendu le versement de son dividende.

Son homologue PacWest Bancorp a chuté de 3,0 %, tandis que Western Alliance a progressé de 1,1 %.

"L'action First Republic renverse ses gains avant la mise sur le marché ... ce qui suggère que le paquet ne va pas assez loin pour atténuer les risques", a déclaré Victoria Scholar, responsable de l'investissement chez Interactive Investor.

"De plus, la société a annoncé son intention de suspendre son dividende, la réduction de la rémunération des investisseurs pesant également sur les actions.

La nouvelle du sauvetage est intervenue dans la foulée d'une hausse de 50 points de base du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), qui est restée concentrée sur la maîtrise de l'inflation dans le contexte de la crise bancaire, même après l'apparition de problèmes au sein du Credit Suisse.

Les craintes d'une crise bancaire mondiale ont dominé le sentiment du marché cette semaine après l'effondrement de SVB Financial et de Signature Bank.

La BCE tiendra également une réunion ad hoc de son conseil de surveillance vendredi pour discuter des tensions dans le secteur bancaire après la récente volatilité des marchés, a déclaré un porte-parole.

La plupart des grandes banques américaines, telles que JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Wells Fargo & Co, ont enregistré une hausse comprise entre 0,2 % et 1,5 %.

Alors que l'attention reste focalisée sur la santé du secteur bancaire, les investisseurs se sont également tournés vers la réunion de politique générale de la banque centrale américaine qui se tiendra la semaine prochaine, afin d'évaluer la manière dont elle maîtrisera l'inflation dans le contexte d'une crise bancaire.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflètent le mieux les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté pour atteindre 4,15 %, alors que certaines tensions concernant le secteur bancaire s'apaisent.

Les acteurs du marché monétaire considèrent désormais qu'il y a 83 % de chances que la Réserve fédérale relève son taux directeur de 25 points de base le 22 mars.

Les investisseurs suivront les données sur la production industrielle de février et l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs pour le mois de mars afin d'évaluer la vigueur de l'économie américaine.

À 5:15 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 16 points, ou 0,05%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 2,75 points, ou 0,07%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 5 points, ou 0,04%.

Les actions de Fedex Corp ont augmenté de 11,1% avant le marché après que le géant de la livraison ait augmenté ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année suite à des réductions de coûts.