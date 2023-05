Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont vacillé jeudi, PacWest Bancorp explorant des options stratégiques, ce qui a renforcé les inquiétudes sur la santé des banques régionales, tandis que les investisseurs ont été réconfortés par le fait que la Réserve fédérale a signalé une pause probable dans ses hausses de taux d'intérêt.

Mercredi, la banque centrale a relevé ses taux de 25 points de base pour les porter dans la fourchette de 5,00 % à 5,25 % et a annoncé une pause dans le resserrement de sa politique, donnant ainsi aux responsables le temps d'évaluer les récentes faillites bancaires, la situation du plafond de la dette américaine et l'inflation persistante.

Les actions américaines ont terminé en baisse mercredi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il était trop tôt pour affirmer avec certitude que le cycle de hausse des taux était terminé, car l'inflation reste la principale préoccupation.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains prévoient une pause dans le resserrement lors des réunions de juin et de juillet, selon l'outil FedWatch du CME, et tiennent également compte d'une probabilité de plus de 50 % de réduction des taux lors de la réunion de septembre.

Au cours des 14 derniers mois, la Fed a relevé ses taux de 500 points de base afin d'atténuer les pressions sur les prix, dans le cadre de sa politique de resserrement la plus agressive depuis les années 1980.

PacWest Bancorp a chuté de 36,3 % dans les échanges avant bourse à la suite de discussions avec des partenaires potentiels et des investisseurs sur les options stratégiques, après que les actions du créancier régional et de ses pairs aient été martelées par les craintes d'une aggravation de la crise bancaire.

Cette situation survient après la saisie de la First Republic Bank par les autorités de régulation, JPMorgan Chase ayant accepté de racheter la majorité des actifs, ce qui constitue la plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008.

Les actions d'autres créanciers régionaux tels que KeyCorp, Valley National Bancorp et Zions Bancorp ont baissé de 4,5 % à 6,6 %, tandis que Western Alliance Bancorp a chuté de 17,2 %, bien qu'elle ait indiqué qu'elle n'avait pas connu de sorties de fonds inhabituelles à la suite de la vente de First Republic.

Les inquiétudes des investisseurs à l'égard des banques persistent malgré les mesures prises par les autorités de régulation pour endiguer une crise bancaire qui a débuté avec l'effondrement de deux créanciers américains de taille moyenne en mars.

L'indice KBW Regional Banking et l'indice S&P 500 Banks ont perdu environ 29 % et 15 % jusqu'à présent en 2023.

Graphique : Les actions et la Fed -

Les grandes valeurs technologiques et de croissance telles que Meta Platforms Inc, Microsoft Corp et Alphabet Inc ont progressé de 0,3 % à 0,8 % dans les premiers échanges du marché jeudi, aidées par une baisse des rendements du Trésor américain.

Bien que la fin du cycle de hausse des taux de la Fed, qui pénalise le marché, soit en vue, l'incertitude concernant les valorisations des actions et les perspectives économiques maintient les investisseurs en alerte pour de nouvelles turbulences à venir.

Moderna Inc, Paramount Global, Kellogg Co et Peloton Interactive Inc devraient publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés. Les résultats d'Apple Inc sont attendus après la clôture des marchés.

Les investisseurs surveilleront également les demandes hebdomadaires d'allocations chômage pour obtenir des indices supplémentaires sur l'état du marché du travail.

À 5:27 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 3 points, soit 0,01%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 1,25 points, soit 0,03%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 28,75 points, soit 0,22%.

Qualcomm Inc a chuté de 6,7 % après avoir manqué les prévisions pour le troisième trimestre, tandis qu'Etsy Inc a gagné 3 % après avoir dépassé les attentes pour son chiffre d'affaires trimestriel.