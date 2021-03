Les contrefaçons coûtent cher à la Suisse selon l'OCDE

Berne (awp/ats) - Le commerce de contrefaçons de montres, d'appareils ménagers ou de médicaments coûtent des milliards de francs suisses aux entreprises suisses et des milliers d'emplois, selon une nouvelle étude de l'OCDE publiée mardi. L'économie helvétique a été "flouée" de 4,5 milliards de francs suisses chiffres d'affaires en 2018.

Ce montant représente 1,5% des exportations suisses. C'est la première fois qu'une étude fournit des chiffres concrets sur ce sujet, souligne l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), commanditaire de l'enquête, dans un communiqué.

Dans le détail, les ventes de contrefaçons ont réduit de 2 milliards les ventes licites de l'industrie horlogère et du secteur des bijoux suisses, les secteurs les plus touchés, écrit l'IPI. Pour l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, la perte se monte à environ 1,2 milliard.

Egalement touché, le secteur du vêtement. En outre, le nombre de médicaments contrefaits saisis a augmenté avec la pandémie de Covid-19 et le renforcement du commerce en ligne, indique l'IPI.

Pensant se procurer un original, des consommateurs du monde entier ont dépensé plus de 2 milliards de francs suisses pour de faux produits suisses.

Dans leurs calculs, les auteurs de l'étude "sont partis du principe que les consommateurs étaient, dans près de la moitié des cas, conscients d'acheter une contrefaçon", précise toutefois l'IPI. "Ce genre d'achat n'a la plupart du temps pas remplacé l'achat d'un produit original".

Selon l'enquête de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ces faux proviennent en majorité de Chine, de Hong Kong, de Singapour et de Turquie. L'Inde a, elle, "contribué à la contrefaçon de médicaments".

10'000 postes de travail

Autre constat de l'OCDE: en l'absence de contrefaçons, les entreprises suisses "auraient pu proposer plus de 10'000 postes de travail supplémentaires en 2018", soit 1,7% de l'emploi du secteur manufacturier suisse. Ainsi, l'industrie horlogère et des bijoux a "perdu" quatre emplois sur dix, écrit l'IPI.

Les caisses publiques ne sont pas épargnées. Les recettes fiscales de l'Etat ont été réduites de 157 millions de francs suisses en 2018, selon les données de l'OCDE.

"L'IPI consentira par exemple à des efforts encore plus importants à l'avenir pour inscrire dans les accords de libre-échange des standards minimaux en vue de faire respecter les droits de propriété intellectuelle", promet-il dans le communiqué. Objectif: "découvrir et de faire cesser les activités des contrefacteurs là où débute la violation des droits".

