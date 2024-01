Les contribuables britanniques ne supporteront pas le coût des dépassements de budget et des retards dans la construction de la centrale nucléaire de Hinkley Point C. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement mardi, à la suite d'une annonce faite par l'entreprise française EDF sur les retards du projet.

Hinkley Point C n'est pas un projet gouvernemental et, par conséquent, tout coût supplémentaire ou dépassement de calendrier relève de la responsabilité d'EDF et de ses partenaires et ne sera en aucun cas à la charge des contribuables", a déclaré un porte-parole du ministère de la sécurité énergétique et de Net Zero dans un communiqué. (Reportage de Farouq Suleiman ; édition de William James)