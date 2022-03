Les cotations de SPAC des startups chinoises s'accélèrent alors que des règles plus strictes pour les introductions en bourse à l'étranger se profilent.

Alors qu'une série de sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) recherchent des cibles avec lesquelles fusionner, les startups voient une opportunité de lever des fonds et d'être cotées en bourse en réduisant le temps et la rigueur réglementaire nécessaires aux débuts sur les marchés traditionnels, ont-ils déclaré.

L'escalade de la crise ukrainienne, qui a accru la volatilité du marché et réduit l'appétit des investisseurs pour le risque, pourrait toutefois jeter une ombre sur les plans de collecte de fonds à court terme.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds auprès d'investisseurs institutionnels et de détail par le biais de cotations sur le marché, et les placent dans une fiducie dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique.

Alors que la frénésie des transactions à blanc de Wall Bourse a ralenti l'année dernière en raison de l'inadéquation des prévisions d'évaluation et du durcissement des règles par certains régulateurs, la concurrence s'intensifie en Asie en raison du grand nombre de startups de type licorne dans la région.

"Nous avons cruellement besoin de capitaux pour nous aider à nous développer", a déclaré Tian Rui, directeur général de Nongdinghui Technology, qui construit des places de marché en ligne reliant les agriculteurs et les consommateurs, et qui vise une cotation au Nasdaq cette année en fusionnant avec une société à blanc.

"Un SPAC est un très bon outil pour accélérer notre expansion", alors que les introductions en bourse traditionnelles prennent trop de temps, a déclaré Tian.

ETAO International Group, un groupe de soins de santé numériques fournissant des services de télémédecine, de soins hospitaliers, de pharmacie et d'assurance maladie, a déclaré en janvier qu'il allait s'introduire en bourse sur le Nasdaq par le biais d'une fusion avec une SPAC cotée, ce qui l'évalue à environ 2,5 milliards de dollars.

Parmi les autres entreprises chinoises qui envisagent de s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec une SPAC, citons la start-up de technologie solaire Santime Technology et la société de divertissement pour animaux de compagnie Ailulu Technology, ont déclaré à Reuters des cadres de ces deux entreprises.

"La possibilité qu'elle (SPAC) soit plus rapide, et le fait que vous ayez un peu plus de contrôle sur le processus... pourraient faire la différence dans cet environnement", a déclaré Lin Xiaoxi, partenaire basé à Hong Kong du cabinet d'avocats Linklaters.

Entre 2019 et 2021, 10 entreprises chinoises ont levé 2 milliards de dollars via des fusions avec des SPAC cotées aux États-Unis, selon la banque d'investissement Chardan, spécialiste des SPAC.

Mais l'année dernière, les transactions se sont arrêtées, une seule entreprise ayant conclu une fusion SPAC, car le régulateur américain a resserré l'examen des cotations new-yorkaises des entreprises chinoises à la suite de la répression sans précédent de Pékin contre les entreprises technologiques.

Le resserrement de la réglementation tant en Chine qu'aux États-Unis a dissuadé certaines entreprises à chèque en blanc de fusionner avec une entreprise chinoise, mais les investisseurs ne devraient pas ignorer les opportunités, a déclaré Joel A. Gallo, directeur financier d'ETAO basé à Shanghai.

"Cette méthode (SPAC) d'entrée en bourse a été choisie ... en raison de la possibilité d'accélérer le processus de cotation tout en réduisant les coûts associés à l'entrée en bourse."

UN INTÉRÊT CROISSANT

La plupart des startups chinoises préfèrent s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion SPAC en raison des attentes de valorisation plus élevées et des opportunités plus nombreuses pour ce type d'opérations sur ce marché. La Chine n'a pas encore créé de cadre pour les cotations de SPAC onshore.

L'intérêt croissant de la Chine survient alors que Hong Kong et Singapour ont récemment lancé un marché pour les cotations SPAC, intensifiant ainsi la concurrence pour les transactions, même si l'engouement de Wall Bourse pour de telles transactions se refroidit.

Le fondateur et PDG de Santime, Harry Ze, a déclaré qu'une cotation au Nasdaq par le biais d'une transaction SPAC propulserait sa stratégie mondiale, tandis que le dirigeant d'Ailulu, Ding Jian, a déclaré qu'une telle cotation aux États-Unis était plus pratique pour son entreprise.

Par rapport à une introduction en bourse, la cotation via un SPAC est également une option plus réalisable pour une entreprise technologique ayant peu d'antécédents commerciaux, a déclaré Zhang Yexuan, fondateur d'une start-up chinoise de véhicules à énergie solaire qui vise une cotation au Nasdaq l'année prochaine.

Bien que l'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières doive encore publier les règles définitives relatives à la mobilisation de capitaux par les entreprises nationales à l'étranger et qu'il ne soit pas clair si les inscriptions de SPAC seront également soumises à un examen plus rigoureux, certains conseillers s'attendent à ce que la porte reste ouverte.

Drew Bernstein, coprésident basé aux États-Unis de Marcum Bernstein & Pinchuk, un cabinet comptable international axé sur la Chine, a déclaré qu'il pensait que les petites entreprises n'étaient pas la cible des nouvelles règles de levée de capitaux à l'étranger.

"Donc, s'attaquer aux plus petites transactions (en Chine) pour pouvoir faire avancer les choses semble logique", a déclaré Bernstein.