Les coupures d'électricité en Afrique du Sud pourraient s'intensifier en raison des protestations des travailleurs, selon Eskom.

"Ces protestations comprenaient des incidents d'intimidation des employés en activité et le blocage des routes menant aux centrales électriques et autres installations, empêchant la libre circulation du personnel et des marchandises nécessaires à la production d'électricité", a déclaré Eskom dans un communiqué.

"Si ces actes criminels d'intimidation devaient persister ou s'étendre, cela augmenterait le risque de ... délestage à des stades plus élevés", a déclaré Eskom, utilisant un terme pour les coupures d'électricité.

Le système électrique est déjà soumis à une pression considérable, avec des coupures rotatives de "phase 2" en cours, nécessitant de retirer jusqu'à 2 000 mégawatts du réseau national.

Eskom a déclaré qu'elle avait fait un usage intensif des réserves de production d'urgence, qui s'épuisaient plus vite qu'elles ne pouvaient être reconstituées.

Mardi, les négociations salariales avec les syndicats, dont le National Union of Metalworkers of South Africa, ont été rompues après de multiples cycles de discussions.

La croissance économique de la nation la plus industrialisée d'Afrique a été freinée pendant plus d'une décennie par les pannes d'électricité d'Eskom.