Les couronnes norvégienne et suédoise s'apprécient au second semestre - sondage Reuters

La pandémie et la guerre en Ukraine ont également entraîné des goulets d'étranglement dans les transports et des pénuries de composants industriels clés, poussant les prix à la hausse dans tous les domaines et incitant les banques centrales à resserrer leur politique monétaire.

En mai, l'inflation en Norvège et en Suède s'est accélérée pour atteindre 5,7 % et 7,2 %, respectivement.

Les banques centrales de ces deux pays ont réagi en relevant leurs taux d'intérêt de référence de 50 points de base en juin, la plus forte hausse depuis près de deux décennies.

La couronne norvégienne est actuellement dictée par l'évolution du marché boursier, a déclaré Ole Haakon Eek-Nielsen, responsable de l'analyse chez Nordea Norvège.

"Nous sommes un peu inquiets car nous constatons que la banque centrale veut resserrer ses taux et cela signifie, toutes choses égales par ailleurs, que les actions ne doivent pas monter. Donc, des actions en baisse et des taux d'intérêt en hausse, ce n'est pas très positif pour la couronne et tant que ce scénario se maintient, on peut penser que la couronne sera plus faible", a-t-il déclaré.

La tourmente des marchés mondiaux et la faiblesse des actions ont considérablement affaibli la couronne suédoise cette année.

"Avec les inquiétudes des marchés concernant la stagflation et/ou la récession, nous pensons que l'appétit pour le risque restera modéré pendant l'été et que les Scandinaves auront du mal à se négocier du côté fort", a écrit SEB dans une note de recherche.

