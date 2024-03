En août dernier, Zhang Zhaolin a retiré son fils de 10 ans des cours de football qu'il adorait, après avoir été licenciée de son emploi dans une société Internet chinoise.

Zhang, qui travaillait dans le domaine du livestreaming et qui a été licenciée au début de l'année avec des dizaines d'autres employés, a déclaré que sa famille avait dû réduire toutes les dépenses superflues, compte tenu des 30 000 yuans (4 200 dollars) qu'elle devait verser chaque mois pour payer l'hypothèque de son appartement.

"Nous avons des économies, mais je ne suis pas sûre de pouvoir trouver un autre emploi avec un salaire équivalent dans un avenir proche, ni même de pouvoir trouver un nouvel emploi un jour", a déclaré cette femme de 41 ans.

Les familles de la classe moyenne, qui n'ont généralement qu'un seul enfant, dépensaient autrefois beaucoup d'argent pour les activités extrascolaires, mais la deuxième économie mondiale est en proie à une crise de confiance.

Les tensions commerciales avec l'Occident ont entraîné des pertes d'activité pour les entreprises et le secteur de l'immobilier croule sous des montagnes de dettes. L'année a commencé par une déroute des marchés boursiers, on craint que la déflation ne s'installe et la confiance des consommateurs est proche de son niveau le plus bas.

Cette situation a eu un impact dévastateur sur les écoles et les clubs proposant des activités telles que le football, la natation, le piano et la danse, dont beaucoup ont fermé leurs portes.

Liu Hongyu, professeur de piano, a vu le nombre de ses élèves diminuer de plus de moitié depuis la création de son école à Pékin il y a six ans et craint que d'autres abandonnent.

En 2018, lorsque la conjoncture était favorable, elle employait deux professeurs à temps plein et deux professeurs à temps partiel pour 70 élèves. Lorsque la demande a chuté avec la pandémie et qu'elle a continué à s'affaiblir, elle a déménagé dans des locaux plus petits et moins chers et n'a plus que deux enseignants à temps partiel.

"Mon inquiétude est de savoir si les 30 élèves que nous avons actuellement renouvelleront leurs cours une fois qu'ils auront terminé ceux qu'ils ont déjà payés", a-t-elle déclaré.

Les parents sont également devenus réticents à payer à l'avance de longues séries de cours, inquiets pour leur propre sécurité financière et conscients que de nombreuses écoles ont fait faillite.

"Maintenant, je dois accepter que les parents paient pour un cours à la fois", ajoute Liu, qui demande 300 à 350 yuans (40 à 48 dollars) par leçon.

Il est révélateur que la réduction des activités extrascolaires intervienne à un moment où les parents, en théorie, auraient dû constater une forte baisse des coûts liés à l'éducation.

En 2021, les autorités ont pris des mesures sévères à l'encontre du secteur privé des cours particuliers, dans le but de réduire la quantité de devoirs donnés aux élèves et de maîtriser les coûts élevés de l'éducation. Selon l'institut de recherche démographique YuWa, basé à Pékin, la Chine est le deuxième pays le plus cher pour élever un enfant, après la Corée du Sud.

La répression a pratiquement supprimé les cours supplémentaires dans les matières académiques, bien que l'option du tutorat à domicile soit toujours autorisée.

Les activités extrascolaires telles que la musique, la danse et le sport n'ont pas été ciblées par les régulateurs, mais elles ont été durement touchées par les effets involontaires de la nouvelle politique.

Dans de nombreux districts, les écoles ont reçu l'ordre de rester ouvertes plus longtemps pour que les élèves aient un endroit où aller, car les écoles privées de soutien scolaire ont fermé leurs portes. Il n'y a pas de cours formels, mais les enfants peuvent faire leurs devoirs pendant ce temps.

Cela signifie que les familles dont les deux parents travaillent à temps plein et qui auraient autrefois opté pour des cours après l'école afin d'occuper leurs enfants, peuvent désormais choisir de suivre moins de cours, voire de ne pas en suivre du tout.

"Les élèves vont maintenant à l'école jusqu'à 17 h 30 dans de nombreuses écoles, alors qu'auparavant ils finissaient vers 15 h 30... il n'y a pratiquement plus de temps pour les cours de sport ou d'arts", a déclaré He Baosong, entraîneur dans un club de natation du centre de Pékin.

Le ministère chinois de l'éducation n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur l'impact de la répression sur les écoles de sport et de musique.

He Baosong a déclaré que de nombreuses écoles de natation avaient fermé leurs portes et que l'école où il travaillait perdait environ 200 000 yuans (27 800 dollars) par mois.

"L'économie est vraiment faible. Ce n'est pas seulement mon club, tous les clubs de natation ou plutôt tous les clubs de sport ou d'art sont dans cette situation", a-t-il déclaré.

(1 $ = 7,1900 yuans chinois)