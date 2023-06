Les contrats à terme sur le maïs américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de trois semaines jeudi, alors que les pluies ont renforcé les perspectives de production dans le Midwest et que les opérateurs se préparent à recevoir les données clés sur les surfaces cultivées et les stocks, attendues vendredi par le ministère américain de l'Agriculture.

Le blé a suivi le maïs à la baisse, sous la pression d'un dollar plus fort, qui tend à rendre les céréales américaines moins attrayantes sur le marché mondial. Les contrats à terme sur le soja ont terminé en hausse.

Le maïs de décembre le plus actif du Chicago Board of Trade s'est établi en baisse de 8-1/4 cents à 5,28-1/2 dollars le boisseau après avoir atteint 5,26-1/4 dollars, son niveau le plus bas depuis le 9 juin.

Le blé de septembre du CBOT a terminé en baisse de 2-1/4 cents à 6,67-1/2 dollars le boisseau.

Le soja d'août a terminé en hausse de 6-3/4 cents à 13,67-3/4 dollars le boisseau et la nouvelle récolte de soja de novembre s'est établie en hausse de 3/4 cents à 12,65-3/4 dollars. Les deux contrats sont restés à l'intérieur de la fourchette de négociation de la veille.

Les négociants attendent la publication de l'USDA

rapport trimestriel sur les stocks de l'USDA

Les analystes s'attendent à ce que le gouvernement fasse état, le 1er juin, de stocks de maïs, de soja et de blé inférieurs à ceux de l'année précédente. L'USDA publiera également des données actualisées sur les stocks de maïs, de soja et de blé au 1er juin.

estimations actualisées des surfaces cultivées aux États-Unis

.

"Les échanges de ce matin se concentrent sur la possibilité de voir les stocks de soja se resserrer légèrement, tandis que les stocks de maïs pourraient surprendre par leur niveau élevé", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note à l'intention des clients.

"Les ventes à l'exportation pour les deux cultures continuent d'être faibles, mais les stocks de soja sont déjà beaucoup plus serrés, ce qui réduit la marge d'erreur", a ajouté M. Suderman.

Dans son rapport hebdomadaire

rapport hebdomadaire sur les ventes à l'exportation

l'USDA a évalué les ventes de maïs de l'ancienne récolte au cours de la semaine du 22 juin à 140 400 tonnes métriques, soit une baisse de 16 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Les ventes à l'exportation de soja de l'ancienne récolte ont totalisé 227 400 tonnes, soit une baisse de 28 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Pendant ce temps, des tempêtes ont traversé l'est de l'Iowa jusqu'à l'Illinois, apportant l'humidité nécessaire au développement des cultures de maïs et de soja de 2023. Selon l'USDA, environ 70 % de la production américaine de maïs était affectée par la sécheresse au 27 juin, contre 64 % une semaine plus tôt.

A

série de tempêtes de pluie

prévue au cours des deux prochaines semaines dans le sud et le centre du Midwest pourrait contribuer à stabiliser ou à améliorer l'état des cultures et à reconstituer l'humidité du sol juste avant la période critique de pollinisation du maïs, fin juillet.