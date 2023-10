Les cours du soja à Chicago ont légèrement progressé mercredi, tandis que le blé a reculé et que le maïs s'est retrouvé coincé entre les deux, dans ce qu'un stratège a qualifié de "formation de fond" saisonnière pour les marchés agricoles américains, les opérateurs attendant de nouvelles données sur les récoltes et les approvisionnements.

Les contrats à terme les plus actifs du Chicago Board of Trade (CBOT) sur le soja étaient en hausse d'environ 0,1% à 12,74-3/4 dollars le boisseau à 11h30 CDT (1630 GMT), après avoir touché des plus bas de trois mois au cours de la séance précédente.

Une baisse du dollar américain par rapport à ses récents sommets ainsi qu'un récent rapport sur les achats de soja par la Chine ont contribué à cette hausse.

ont apporté un certain soutien aux prix du soja, mais l'abondance de l'offre mondiale a limité les gains après la forte chute de vendredi.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé d'environ 1,3 %, à 5,60-1/2 dollars le boisseau, mais sont restés dans la fourchette des deux dernières séances. Le maïs a reculé d'environ 1/2 cent à 4,87 dollars le boisseau, se consolidant près d'un plus haut de trois semaines, mais reste proche de ses plus bas niveaux observés en décembre 2020.

"Le maïs se maintient dans une fourchette étroite dans une formation de fond", a déclaré Scott Harms, spécialiste du risque agricole chez Archer Financial Services à Chicago, qui a ajouté qu'il voyait des signaux similaires pour le blé et le soja. La semaine dernière, le blé a atteint des niveaux planchers jamais vus depuis septembre 2020 avant de remonter.

"Il s'agit davantage d'une action saisonnière que d'une action technique qui me dit que nous sommes à court de vendeurs", a déclaré M. Harms à propos des contrats à terme sur l'agriculture américaine, de manière plus générale.

"Il s'agit maintenant de savoir avec quelle agressivité les acheteurs peuvent entrer sur le marché et nous montrer où se trouve la hausse", a-t-il ajouté.

Les fonds et les investisseurs spéculatifs détiennent toujours d'importantes positions courtes nettes sur le blé et le maïs, mais M. Harms a déclaré qu'il s'attendait à une certaine couverture des positions courtes sur ces contrats avant les données du ministère américain de l'agriculture (USDA) qui doivent être publiées la semaine prochaine sur l'offre et la demande, ainsi que sur les prévisions de production pour la saison de croissance 2023.

"Nous avons vu certains se retirer, ce qui a permis au marché du maïs de rebondir un peu, et le marché du blé a connu un beau rebond avant la liquidation de vendredi dernier", a-t-il déclaré. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Marguerita Choy)