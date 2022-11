Les courses de gouverneurs américains comportent des enjeux élevés pour l'avortement et les élections

L'importance des enjeux a entraîné une augmentation des fonds et de l'attention accordée aux courses au niveau des États, qui sont généralement éclipsées lors des élections de mi-mandat par la lutte pour le contrôle du Congrès.

Le président Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump, qui ont fait campagne ces dernières semaines pour les candidats au poste de gouverneur dans tout le pays, ont tous passé une partie du dernier week-end avant le jour du scrutin à se rallier aux candidats de leur parti dans l'État pivot de Pennsylvanie.

Les démocrates se battent pour garder le contrôle du poste de gouverneur de cet État - ainsi que ceux du Wisconsin et du Michigan - afin de conserver le pouvoir d'opposer leur veto à toute législation adoptée par les législatures contrôlées par les républicains de ces trois États et susceptible de restreindre le droit à l'avortement et l'accès au vote.

Lors des rassemblements de samedi en Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro et son rival républicain, Doug Mastriano, ont chacun souligné l'impact de leur course sur l'avenir de l'État.

"Ce sont vos droits, c'est votre avenir qui est en jeu", a déclaré Shapiro à Philadelphie.

Mastriano a déclaré à ses partisans à Latrobe qu'"un vote pour Josh Shapiro est un vote pour détruire l'avenir de la Pennsylvanie".

Les victoires républicaines dans les États du champ de bataille présidentiel, dont l'Arizona, pourraient avoir des répercussions sur l'élection de la Maison-Blanche en 2024. Les candidats du parti dans plusieurs de ces États ont fait leur les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l'élection de 2020 a été volée.

Au total, 36 des 50 États du pays éliront des gouverneurs mardi, la majorité d'entre eux étant aux mains des démocrates ou des républicains. Les républicains détiennent 28 sièges de gouverneurs au niveau national, contre 22 pour les démocrates.

En Floride, les sondages montrent que le gouverneur républicain sortant Ron DeSantis est en passe de battre son adversaire démocrate Charlie Crist, avant que DeSantis ne se présente à la présidence en 2024.

Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott devrait remporter un troisième mandat malgré une campagne animée de son adversaire démocrate, l'ancien membre du Congrès américain Beto O'Rourke. Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, semble également susceptible de l'emporter contre la challenger démocrate Stacey Abrams dans une revanche de leur course de 2018.

On s'attend à ce que les démocrates fassent basculer les gouvernorats détenus par les républicains dans les États du Maryland et du Massachusetts, mais ils doivent faire face à des batailles difficiles dans quelques autres États démocrates.

Une course à trois en Oregon pourrait permettre à un républicain de remporter le poste de gouverneur de l'État pour la première fois en 40 ans.

La démocrate Tina Kotek et la républicaine Christine Drazan se livrent une bataille serrée pour le siège ouvert, et la candidate indépendante Betsy Johnson, une ancienne démocrate, pourrait potentiellement siphonner des voix à Kotek.

Biden a fait campagne dimanche à New York, où l'avance dans les sondages de la gouverneure démocrate Kathy Hochul sur son adversaire républicain Lee Zeldin s'est réduite à un seul chiffre, Zeldin ayant martelé la question de la criminalité. Aucun républicain n'a remporté un poste au niveau de l'État de New York depuis 20 ans.

DROIT À L'AVORTEMENT ET DÉMOCRATIE

Comme pour les courses au Congrès dans tout le pays, les candidats démocrates au poste de gouverneur ont mis en garde contre les menaces que les républicains pourraient faire peser sur le droit à l'avortement et les élections en cas de victoire mardi. Les républicains se sont surtout concentrés sur la criminalité et l'économie, imputant l'inflation aux politiques démocrates.

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a fait de l'avortement un point central de sa campagne de réélection dans le Michigan, où les électeurs examineront également une mesure de vote qui garantirait le droit à l'avortement dans la constitution de l'État.

Son adversaire républicain, le commentateur conservateur Tudor Dixon, soutenu par Trump, soutient une interdiction quasi-totale de l'avortement, mais affirme que le sujet n'est pas un enjeu dans la course au poste de gouverneur en raison de la question du scrutin.

Le sortant démocrate du Wisconsin, Tony Evers, fait face à un défi de taille de la part du magnat républicain de la construction, Tim Michels, qui a promis d'appliquer une interdiction de l'avortement datant du 19e siècle qu'Evers conteste devant les tribunaux.

Michels a suscité des inquiétudes quant à la manière dont il gérerait les futures élections, déclarant à ses partisans lors d'un récent événement de campagne que "les républicains ne perdront plus jamais d'élections au Wisconsin après mon élection au poste de gouverneur".

En Pennsylvanie, le gouverneur nomme le secrétaire d'État, qui supervise l'administration des élections.

Mastriano s'est fait l'écho des fausses allégations de fraude électorale de Trump et était présent au Capitole le 6 janvier 2021 pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020.

Shapiro, le procureur général de l'État qui est en tête des sondages d'opinion pour le siège ouvert, a présenté Mastriano comme trop extrême pour la Pennsylvanie.

La secrétaire d'État de l'Arizona, Katie Hobbs, une démocrate, a fait écho à ce sentiment dans sa course contre la républicaine Kari Lake, une ancienne présentatrice de nouvelles, dans l'une des courses au poste de gouverneur les plus serrées du pays.

Hobbs s'est fait connaître au niveau national en 2020 lorsqu'elle a défendu les résultats des élections en Arizona contre les fausses allégations de fraude de Trump. Lake, soutenue par Trump, a répété ses affirmations et a déclaré qu'elle n'aurait pas certifié la victoire de Biden en Arizona. Elle a juré d'interdire le vote par correspondance si elle gagne.

"C'est un moment délicat", a déclaré Clarence Lusane, qui préside le département de sciences politiques de l'université Howard. "Si quelqu'un comme Kari Lake ou d'autres obtiennent un réel pouvoir, ils ont clairement indiqué ce qu'ils allaient tenter de faire, à savoir faire pencher la balance de manière injuste."