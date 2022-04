Les coûts du carburant pour avion de la côte Est des États-Unis s'envolent en raison des craintes de pénurie

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, les États-Unis et leurs alliés ont imposé de lourdes sanctions à l'industrie russe, entraînant un resserrement des marchés mondiaux de l'énergie. La Russie est le plus grand exportateur mondial de pétrole brut et de produits pétroliers, et la pénurie d'approvisionnement se répercute sur les marchés mondiaux.

Aux États-Unis, les coûts du kérosène ont grimpé en flèche, en particulier sur la côte Est, qui dépend largement des expéditions sur le pipeline colonial du Texas au New Jersey pour les produits raffinés, ainsi que des importations en provenance d'Europe. Cependant, l'Europe est confrontée à ses propres problèmes d'approvisionnement, de sorte que les exportations de distillats vers la côte Est des États-Unis - également connue sous le nom de PADD 1 - sont en baisse de près de 60 % sur une base annuelle, selon les données Eikon de Refinitiv.

Les coûts du carburéacteur de la côte Est ont atteint des sommets ces derniers jours. Le carburéacteur échangé sur le marché au comptant dans le port de New York s'est négocié au-dessus de 6,60 $ le gallon vendredi, soit plus du double de la moyenne saisonnière, selon les données des négociants en pétrole citant OPIS et S&P Global Commodity Insights.

"C'est ridicule ce qui se passe dans le PADD I avec le jet, et ce n'est pas durable", a déclaré Patrick DeHaan, analyste pétrolier principal chez GasBuddy.

DES MARGES ÉLEVÉES

Les raffineurs ont passé la majeure partie de l'année 2020 à mélanger l'excédent de carburéacteur à leur réserve de diesel ou à le raffiner davantage pour en faire de l'essence, alors que la pandémie de coronavirus a porté un dur coup aux voyages aériens. La demande de carburéacteur est maintenant inférieure d'environ 5 % aux niveaux de 2019, selon les données de l'Energy Information Administration des États-Unis.

Mais les stocks de distillats américains sont actuellement environ 20 % inférieurs à la moyenne quinquennale pré-pandémie pour la période 2015-2019, contre des déficits de 11 % pour le brut et de 1 % pour l'essence.

Les raffineurs d'Europe occidentale sont incapables de combler le déficit d'approvisionnement en raison de leurs propres contraintes - la Russie est un grand exportateur de distillats moyens comme le carburéacteur vers l'Europe.

Une partie du déficit de la côte Est des États-Unis résulte de problèmes en Californie, où, ces dernières semaines, une raffinerie Chevron et une usine PBF ont connu des dysfonctionnements au niveau des unités de production de carburant, selon des personnes au fait de la question.

Les partenaires commerciaux des États-Unis en Asie et au Moyen-Orient sont incités à envoyer des barils vers la côte Ouest plutôt que vers la côte Est, selon Zachary Rogers, directeur du raffinage et des biocarburants chez Rapidan Energy Group.

L'écart entre le fioul domestique et les contrats à terme sur le brut américain est de 43,55 $, contre 15,50 $ il y a un an, selon les données de Reuters. Le carburéacteur est fortement aligné sur le mazout de chauffage car ce sont tous deux des distillats moyens.

"Les marges sont plus élevées que je ne les ai jamais vues, donc les prix élevés sont excellents pour toute raffinerie qui ne fonctionne pas mal", a déclaré un employé d'une raffinerie de la côte ouest.

Le soulagement pourrait arriver dans les semaines à venir, lorsque la capacité de raffinage de la côte ouest rebondira et que l'administration Biden approuvera des dérogations à la loi Jones - qui exige que les expéditions d'un port américain à un autre se fassent via des navires battant pavillon américain - pour que les barils puissent être acheminés vers la côte ouest, a déclaré Rogers.

"Cela pourrait changer la donne pour faire baisser les prix, faisant de cette situation un événement plus temporaire", a déclaré M. Rogers.