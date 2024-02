Les coûts et la répression freinent les campagnes électorales au Pakistan

Le 01 février 2024 à 02:07 Partager

L'augmentation du coût de la vie et l'incertitude politique ont mis en sourdine les campagnes électorales pakistanaises, autrefois très animées, les candidats et ceux qui leur fournissent du matériel déplorant la nécessité de faire plus avec beaucoup moins.

Les élections générales du 8 février, les premières depuis 2018, auront lieu alors que le Pakistan lutte contre une crise économique, une inflation de près de 30 % et une monnaie faible, tout en naviguant sur la voie de la reprise grâce à un plan de sauvetage du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars. Le vote fait également suite à une vaste campagne de répression sanctionnée par l'État contre le parti Tehreek-e-Insaf de l'ancien Premier ministre Imran Khan, qui est en prison depuis le mois d'août pour une série d'accusations, notamment de corruption. "Lors des élections précédentes, il y avait beaucoup d'activité et nos affaires étaient florissantes, mais pour cette élection, nos affaires ont été réduites de moitié par rapport à la dernière", a déclaré Jawad Jiwani, qui vend des drapeaux de parti dans le centre commercial de Karachi. Les candidats organisent moins de rassemblements en plein air pour leurs partisans et les camions qui circulent habituellement dans les rues, festonnés d'affiches de campagne et diffusant de la musique et des slogans, sont aussi nettement plus silencieux. Syed Arsalan Haider, imprimeur à Karachi, a déclaré que le coût d'un mètre carré de bannière avait augmenté de 130 % depuis les dernières élections. Abdul Aziz, imprimeur à Lahore, a déclaré que le coût d'impression des autocollants avait augmenté de près de 70 % et celui des affiches de près de 90 %. Les publicités télévisées sont également limitées. Le sénateur Taj Haider, du Parti du peuple pakistanais (PPP) du candidat au poste de premier ministre Bilawal Bhutto Zardari, a déclaré que son parti avait choisi la télévision plutôt que les rassemblements publics et les documents imprimés afin de réduire les coûts. "Si nous avions eu les mêmes ressources que lors de nos campagnes précédentes, nous aurions pu faire mieux", a ajouté le sénateur Faisal Subzwari, du Mutahida Quami Movement (MQM), connu pour ses supports de campagne colorés. LE FACTEUR KHAN Les partis politiques pakistanais sont principalement financés par des candidats et des donateurs fortunés du pays et de l'étranger, mais l'incertitude quant à la date des élections a eu une incidence sur ce financement. Les élections devaient se tenir en novembre après la dissolution du parlement en août, mais elles ont été reportées à février en raison d'un recensement. En janvier, des membres du Sénat pakistanais ont demandé un nouveau report pour des raisons de sécurité. Selon les hommes d'affaires et les candidats, l'absence du PTI de M. Khan - et la crainte de se mettre à dos l'establishment militaire, politiquement puissant - ont également freiné la campagne. M. Khan, dont le parti a remporté les dernières élections, affirme que les militaires veulent l'écarter du pouvoir, ce que ces derniers nient. Meherbano Qureshi, candidate du PTI et fille du vice-président emprisonné du parti, Shah Mehmood Qureshi, a déclaré que les gens avaient peur de montrer leur soutien et d'accrocher du matériel de campagne. "Partout où nous avons accroché des drapeaux, ils ont été arrachés, ou les gens ont trop peur de les accrocher, car dès qu'une maison accroche un drapeau, elle se met une cible dans le dos, et elle est ensuite harcelée par la police locale", a-t-elle déclaré. Interrogée sur ces intimidations, la police de Lahore n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Khurram Sher Zaman, ancien membre du parlement du PTI et candidat actuel, a également déclaré que la collecte de fonds était devenue difficile parce que les hommes d'affaires étaient réticents à soutenir le parti. "Ils ont probablement peur de l'establishment. Tout ce que nous dépensons, nous le faisons de notre poche", a-t-il ajouté.