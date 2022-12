Les craintes d'infection par le COVID en Chine alimentent les paris sur les actions médicales

Les producteurs de fournitures médicales sont bombardés de questions de la part des investisseurs sur leur capacité, après que les autorités aient annoncé mercredi un assouplissement spectaculaire des règles de test, de quarantaine et de gestion du COVID-19 à la suite des manifestations contre le blocus.

L'indice chinois des soins de santé a gagné près de 1% lundi matin, malgré une baisse de 0,8% de l'indice de référence CSI300.

Plus d'une vingtaine d'actions de fabricants de médicaments ont bondi, après que l'Administration nationale chinoise de la médecine traditionnelle chinoise a publié une longue liste de médicaments recommandés, y compris des médicaments contre la toux et la grippe, que les gens peuvent utiliser pour faire face aux infections à domicile.

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd, vendeur d'un médicament très populaire contre les rhumes, s'est négocié près de ses records, ayant bondi de 70 % depuis la fin octobre. Jinghua Pharmaceutical Group a fait le bond maximum de 10%.

Les investisseurs investissent également dans les fabricants de masques, tels que Shandong Dawn Polymer, et les sociétés de tests d'antigènes, telles que Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine, sur fond de rapports faisant état d'une augmentation rapide des infections dans les grandes villes, dont Pékin et Chengdu.

Hu Qiang, gestionnaire de fonds chez Yunchuang Investment, a déclaré que la demande de tests antigènes venait de décoller.

"Les gens réaliseront l'importance des tests d'antigènes lorsqu'ils verront arriver la grande vague d'infections", a déclaré Hu, qui a investi dans Guangzhou Wondfo Biotech Co et Suzhou Novoprotein Scientific Co.

On s'attend à ce qu'une épidémie massive de COVID autour du Nouvel An chinois, fin janvier, augmente le nombre de cas critiques et de décès dans un pays où de nombreuses personnes âgées ne sont pas encore vaccinées, laissant le système médical débordé.

Le Fu Shou Yuan International Group, coté à Hong Kong, le plus grand opérateur de cimetières et fournisseur de services funéraires de Chine, a augmenté jusqu'à 7 % lundi pour atteindre son plus haut niveau depuis un an.

Les sociétés médicales cotées sont également occupées à répondre aux questions des investisseurs sur la manière dont elles se préparent à une éventuelle aggravation de la situation du COVID. "Nouveau coronavirus" figurait parmi les termes les plus populaires dans les questions adressées aux entreprises sur la plateforme de relations avec les investisseurs.

Lepu Medical Technology, qui produit des appareils cardiovasculaires et de diagnostic, a déclaré aux investisseurs qu'elle ajusterait ses plans de production afin de répondre à la demande du marché pour les tests COVID.

Easy Diagnosis a déclaré sur une plate-forme de relations avec les investisseurs qu'elle était en mesure d'augmenter rapidement sa production, car l'annulation des tests d'acide nucléique dans de nombreux endroits stimulerait la demande de tests d'antigène à domicile.