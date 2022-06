Les craintes d'inflation s'emparent des marchés, les obligations et les actions plongent

Un indicateur de marché mesurant l'écart entre les rendements du Trésor américain à deux ans et les coûts d'emprunt à 10 ans s'est inversé lundi pour la première fois depuis avril, un phénomène qui annonce souvent une récession économique.

La dernière vente sur les marchés obligataires mondiaux a eu lieu après que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, nettement plus élevé que prévu vendredi, ait blessé les investisseurs, qui ont vendu à la fois des obligations et des actions, et annulé les attentes selon lesquelles les décideurs politiques commençaient à prendre le dessus pour limiter la flambée des prix.

La lecture de l'inflation a troublé les investisseurs et fait chuter les actions mondiales au bord d'un nouveau creux de 2022, alors que les marchés ont revu à la hausse les attentes concernant le point culminant des taux d'intérêt américains l'année prochaine, à environ 4 % contre environ 3 % il y a moins de deux semaines.

L'endroit où les taux directeurs de référence atteindront leur sommet aux États-Unis et dans d'autres grandes économies est la question à un billion de dollars pour les investisseurs, car elle détermine les valorisations des actions et la distance qui sépare les banques centrales de leurs objectifs.

"De multiples éléments négatifs ont été lancés sur le marché au cours des trois derniers jours de bourse, mais en tête de liste se trouvent les inquiétudes concernant la nécessité d'une réponse politique plus agressive de la part des banques centrales, alimentant les inquiétudes déjà fragiles concernant la croissance mondiale", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

En fin de matinée à New York, le Dow Jones Industrial Average avait plongé de 815,94 points, soit 2,6 %, le S&P 500 avait plongé de 138,65 points, soit 3,55 %, et le Nasdaq Composite avait perdu 481,89 points, soit 4,25 %.

Les actions européennes sont tombées à leur plus bas niveau en plus de trois mois lundi, et l'indice de volatilité STOXX euro - un équivalent en Europe de l'indice américain VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Bourse - a bondi à son plus haut niveau en un mois.

Les indices de référence de nombreux pays, dont les Pays-Bas, ont subi des baisses de plus de 20 % par rapport à un récent pic de clôture.

Un indice des actions mondiales a chuté de 3,5 %.

"Cela se produit en dépit des mesures qui ont été prises jusqu'à présent par les banques centrales..., alimentant les craintes qu'elles devront aller plus loin et plus vite si elles veulent dompter l'inflation, dont le coût est de plus en plus considéré comme une baisse de la croissance et potentiellement une récession", a déclaré Stuart Cole, stratège macroéconomique en chef d'Equiti Capital.

Alors que les signes inflationnistes ne montrent aucun signe d'apaisement et que les nouveaux tests massifs de COVID-19 en Chine suscitent des inquiétudes quant à l'intensification des blocages et à la compression des chaînes d'approvisionnement mondiales, les investisseurs ont réduit l'exposition aux actifs risqués dans tous les domaines.

Les spreads des swaps de défaut de crédit ont explosé pour atteindre des sommets pluriannuels et les cryptomonnaies, dont le bitcoin et l'éther, ont affiché des pertes à deux chiffres.

Les obligations européennes ont également été rattrapées par la baisse généralisée du marché de la dette après la réunion de la Banque centrale européenne la semaine dernière, les rendements des obligations allemandes à deux ans ayant dépassé 1 % pour la première fois en plus de dix ans.

Les marchés monétaires tablent sur un total de près de 250 points de base de hausses de taux par la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année, alors qu'il ne reste que cinq réunions. Certaines banques d'investissement prévoient une hausse de 75 points de base lors d'une réunion de politique monétaire cette semaine.

Les attentes de hausses de taux encore plus agressives de la part des banques centrales mondiales ont incité les investisseurs à augmenter leurs paris baissiers sur la croissance mondiale. C'est une semaine importante pour les banques centrales avec la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse qui tiennent des réunions politiques.

De multiples indicateurs de croissance sur les marchés ont chuté lundi, des actions technologiques à Hong Kong au dollar australien, les investisseurs se réfugiant dans le dollar américain, considéré comme une valeur refuge.

Le dollar s'est approché d'un sommet de 135,22 yens, son plus haut depuis octobre 1998, soutenu par une hausse des rendements du Trésor qui s'est poursuivie dans les échanges à Tokyo, tandis que la livre sterling a perdu plus de 1 % après que des données ont montré que l'économie britannique s'est contractée de manière inattendue en avril.

[Le

Dollar

Index, qui

mesure la valeur du billet vert par rapport à ses rivaux, a bondi de 0,57 % pour s'approcher du sommet de 2003 atteint le mois dernier.

BLOCAGE DE LA CHINE

En Asie, l'attention s'est portée sur le risque de nouvelles fermetures dues au coronavirus, le district le plus peuplé de Pékin, Chaoyang, ayant annoncé trois séries de tests de masse afin d'étouffer une épidémie "féroce" apparue dans un bar.

Les blue chips chinoises ont chuté de 1,17% et le Hang Seng de Hong Kong a subi une baisse de 3,39%. Le Nikkei japonais a chuté de 3,01 % et le Kospi sud-coréen de 3,52 %.

"Toute personne qui tente de déterminer le creux de la vague sur les marchés de la croissance et des actions en Chine en se basant sur le fait que la Chine a fait une croix sur les fermetures est naïve", a déclaré Jeffrey Halley, analyste de marché principal chez OANDA.

Les actions de croissance de la Chine se sont effondrées, les géants de la technologie cotés à Hong Kong ayant chuté de 4,45 %. Les poids lourds de l'indice, Alibaba, Tencent et Meituan, ont chacun perdu entre 4 et 6 %.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, a plongé de 14 % pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2020, à 22 867 $.

Pendant ce temps, les prix du pétrole brut ont chuté, les contrats à terme sur le Brent ayant baissé de 2% à 119,35 dollars le baril, les préoccupations relatives à la croissance ayant dominé le sentiment.

GRAPHIQUE : IPC et croissance des salaires -